Chcesz zrzucić kilka zbędnych kilogramów po świętach? Pij napar z tej rośliny

Morwa biała ma jadalne liście, owoce, nasiona i korę korzenia. Każda z części zawiera inne substancje działające leczniczo. Liście morwy białej zawierają 15 do 30 proc. białka i błonnik (28-44 proc.). W ich składzie znajdziemy również kwas askorbinowy, beta-karoteny, szczawiany, fityniany, kwas taninowy, makro- i mikroelementy (żelazo, cynk, wapń, fosfor, magnez), polifenole oraz związki działające przeciwbakteryjnie.

Owoce morwy białej zawierają cenną witaminę B2, kwas askorbinowy, makro- i mikroelementy, alkaloidy, antocyjany. W składzie nasion i kory korzenia morwy białej znajdziemy nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, ale też flawonoidy, alkaloidy oraz leachianon G (związek wykazujący działanie przeciwwirusowe) i Moran 20K (substancję przeciwcukrzycową).

Morwa biała a odchudzanie

Badania dowodzą, że wyciąg z liści morwy białej hamuje aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkład cukrów złożonych do cukrów prostych: maltazy oraz sacharazy. Dzięki temu nie ulegają one wchłonięciu w układzie pokarmowym. Zapobiega to więc w naturalny sposób odkładaniu się tkanki tłuszczowej i powoduje redukcję masy ciała. Picie herbatki z morwy ogranicza też apetyt, zwłaszcza na słodycze. Łatwiej więc poradzić sobie z podjadaniem między posiłkami.

Morwa biała skutecznie obniża stężenie glukozy we krwi

Morwa biała zalecana jest cukrzykom, gdyż skutecznie obniża stężenie glukozy we krwi. Dzieje się tak za sprawą zawartej w niej kwercetyny – flawonoidu, który wpływa na metabolizm węglowodanów i sprzyja ich prawidłowej gospodarce oraz związku o nazwie Moran 20K. Uregulowana gospodarka węglowodanowa wpływa korzystnie na pracę trzustki, chroni przez insulinoopornością i cukrzycą typu 2.

Morwa biała obniża poziom cholesterolu

Morwa biała skutecznie obniża poziom cholesterolu i triglicerydów. Takie działanie wykazują preparaty zawierające ekstrakt z owoców, ale też herbatki z liści lub kory korzenia morwy. Jedno z badań wykazało, że przyjmowanie 3 g na dobę sproszkowanych liści morwy w kapsułkach przez 30 dni spowodowało znaczący spadek cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu LDL oraz zmniejszenie nasilenie procesu miażdżycowego w naczyniach krwionośnych.

Picie naparu z morwy białej w profilaktyce choroby Alzheimera

Regularne picie herbatki z morwy białej zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Napar blokuje bowiem powstawanie jednego z rodzajów białka (beta-amyloidu) odpowiedzialnego za zmiany w mózgu oraz niweluje jego neurotoksyczność.

Morwa biała skutecznie zwalcza infekcje

Morwa biała wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Sprawdza się w leczeniu stanów zapalnych i infekcji. Łagodzi również objawy opryszczki wargowej. Napary i nalewki z liści morwy zaleca się chorym na grypę, anginę i zapalenie oskrzeli. Można też płukać nimi gardło podczas ostrego bólu.

Jak sporządzić herbatkę z morwy białej?

Na rynku dostępne są zarówno gotowe herbatki z morwy białej jak i suszone liście rośliny. Jest też bogata oferta suplementów zawierających ekstrakt z tej rośliny. Występują one w formie tabletek oraz syropów.

Do przygotowania herbaty z morwy białej wystarczy:

ok. 1 g wysuszonych liści morwy białej,

100 ml wody o temperaturze 98℃.

Napar jest gotowy do wypicia po pięciu minutach od zalania liści wodą.

