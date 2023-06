Ten olej pozwala schudnąć i daje uczucie sytości. Zalecany jest w dietach

Olej MCT jest zwykle wytwarzany z oleju kokosowego lub oleju z nasion palmowych. Pomimo że jest tłuszczem nasyconym, to różni się od pozostałych kwasów tłuszczowych z tej kategorii. Ma inne właściwości i drogę wchłaniania. Uznany został za tłuszcz, który odchudza. Tę właściwość tłumaczy się tym, że olej MCT przyspiesza metabolizm, na skutek czego wzrasta tempo przemian energetycznych i dochodzi do spalania kalorii.

Dodatkowo spożywanie tego tłuszczu zwiększa uczucie sytości i hamuje apetyt, co jest kluczowe podczas redukcji masy ciała. Badania wykazały, że średnia utrata wagi na diecie bogatej w MCT wynosi około 0,5 kg w ciągu 3 tygodni lub więcej. Po olej MCT sięgają często osoby na diecie ketogenicznej, opartej na tłuszczach. Wynika to z faktu, że produkt ułatwia utrzymanie organizmu w stanie ketozy. Wówczas uzyskują zamierzony efekt w postaci przekształcenia tłuszczu w ciała ketonowe jako kluczowe źródło energii.

Jak olej MCT wpływa na zdrowie?

Olej MCT stanowi przedmiot badań naukowców. Wskazali oni, że może przyczyniać się do obniżenia poziomu tzw. złego cholesterolu LDL. Jego potencjał mogą też wykorzystać osoby z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością, gdyż reguluje on poziom cukru we krwi. Olej MCT wykazuje też właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Niektóre badania wskazują, że ten rodzaj tłuszczu może pomóc zwiększyć wydolność i opóźniać zmęczenie, szczególnie u osób uprawiających sport. Lecz jak podkreślają eksperci, potrzebne są bardziej szczegółowe analizy w tej kwestii.

W jakich ilościach i jak spożywać olej MCT?

Olej MCT nie ma zapachu i smaku, dzięki czemu łatwo wkomponować go w codzienne posiłki. Są zwolennicy dodawania go do kawy lub herbaty. Olej MCT najlepiej spożywać na surowo. Nie zaleca się na nim smażyć. Można kupić go w postaci płynnej w ciemnych butelkach, które chronią go przed jełczeniem lub w proszku. Wówczas łatwo dodać go do potraw. Na początek, przez kilka dni, zaleca się spożywanie ok.1 łyżki oleju dziennie, a następnie można zwiększyć ilość do 2 łyżek w ciągu dnia i obserwować, jak reaguje układ pokarmowy. Docelowo nie należy przekraczać dawki 100 ml oleju MCT, czyli ok. 7 łyżek, ponieważ może to doprowadzić do nudności, bólu brzucha, biegunki oraz wymiotów.

