Oczyszcza jelita i odchudza. Poznaj zalety soku z aloesu i przeciwwskazani do jego stosowania

Aloes (Aloe vera) to roślina, której właściwości od wieków są wykorzystywane w medycynie naturalnej. Pierwsze wzmianki o leczniczym działaniu aloesu pochodzą z czasów starożytnych. Wiadomo, że w celach leczniczych stosowali m.in. Egipcjanie, Tybetańczycy i Chińczycy. Współczesne badania potwierdziły te właściwości. Aloes zawiera wiele cennych dla człowieka składników: witaminy, enzymy, minerały, cukry, ligninę, saponiny, kwasy salicylowe i aminokwasy. Warto wymienić wśród nich witaminy: C i E, które są przeciwutleniaczami oraz witaminy z grupy B wspierające układ nerwowy. Wśród minerałów: miedź, selen, magnez mangan, potas, sód i cynk, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Prozdrowotne i odchudzające działanie aloesu

Sok z aloesu, stosowany wewnętrznie, korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Przyspiesza przemianę materii, wspierając odchudzanie. Łagodzi objawy wrzodów żołądka, zgagi oraz stanów zapalnych układu pokarmowego. Zawarte w nim enzymy pomagają w rozkładaniu cukrów i tłuszczów, pomagając pozbyć się zbędnych kilogramów. Ponadto zawarty w aloesie lateks jest silnym środkiem przeczyszczającym. Sok z aloesu pozytywnie oddziałuje też na układ sercowo-naczyniowy, zmniejszając poziom „złego” cholesterolu oraz regulując ciśnienie krwi. Picie soku z tej rośliny zalecane jest przy niedokrwistości, gdyż wspomaga przyswajanie żelaza.

Aloes może być też stosowany zewnętrznie: na skórę, włosy i paznokcie. Zawiera kwas salicylowy o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych. Doskonale odżywia, nawilża i wspomaga naturalne procesy regeneracji. Dzięki przeciwbólowemu, przeciwzapalnemu i antyseptycznemu działaniu, sprawdza się w przypadku m.in. oparzeń, podrażnień i urazów skóry.

Sok z aloesu – przeciwwskazania

Mimo że sok z aloesu ma wiele cennych dla organizmu właściwości, to jednak jego długotrwałe przyjmowanie nie jest zalecane. Może bowiem powodować biegunki i skurcze żołądka, a także przyczyniać się do strat w gospodarce elektrolitowej. Nie powinny go spożywać kobiety w ciąży (pobudza skurcze macicy, co może doprowadzić do przedwczesnego porodu lub poronienia) i karmiące piersią ani dzieci.

Niewskazany jest również dla pacjentów z chorobami nerek, cukrzycą i hemoroidami. Ponadto sok z aloesu może wchodzić w interakcje z lekami niektórymi lekami i suplementami takimi jak leki na cukrzycę, leki nasercowe, środki przeczyszczające, sterydy i korzeń lukrecji.

