Wyrzucasz to z diety, bo „tuczy”? Dietetyczka mówi wprost, czemu potem ciągle jesteś głodny

Wiele osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, stosuje restrykcyjne ograniczenia żywieniowe. Często rezygnuje z jedzenia wielu lubianych produktów spożywczych. Na listę produktów zakazanych w trakcie odchudzania regularnie trafiają różnego rodzaju sosy. Są postrzegane jedynie jako źródło dodatkowych, niepotrzebnych kalorii. Tymczasem ich eliminacja z codziennego menu może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Zwraca na to uwagę dietetyczka Monika Czarnota. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dlaczego warto jeść sosy podczas odchudzania?

Sosy – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – nie są jedynie dodatkiem do potraw. Pełnią konkretną funkcję: wzmacniają smak jedzenia. To właśnie smak decyduje o tym, czy dieta jest do utrzymania, czy kończy się frustracją i porzuceniem planu. Lepsze doznania smakowe sprzyjają dłuższemu trzymaniu się zasad i zmniejszają ryzyko efektu jo-jo, czyli ponownego przybrania na wadze po początkowym schudnięciu.

Kubki smakowe aktywują szereg procesów w OUN jeszcze zanim pokarm dotrze do żołądka. Odpowiednia intensywność i różnorodność smaków (np. kwaśny, pikantny, umami) może zwiększać subiektywne odczucie sytości oraz wpływać na wzorce przyjmowania pokarmu – co potwierdzają badania nad sytością sensoryczną (sensory-specific satiety) – wyjaśnia Monika Czarnota.

Sucha pierś, jałowa sałatka i zero dodatków smakowych brzmią jak dieta – ale dla mózgu to sygnał: „zaraz będziemy czegoś szukać”.

Rezygnacja ze stosowania sosów niesie za sobą konkretne konsekwencje. Zwiększa ryzyko sięgania po intensywne bodźce smakowe w późniejszym czasie – głównie słodycze i wysokoprzetworzone przekąski. Sprzyja podjadaniu, obniża sytość sensoryczną i osłabia motywację do kontynuowania diety. W praktyce kończy się to tym, że jesz więcej – tylko później i bez kontroli.

Paradoksalnie to właśnie sosy – a nie ich brak – pomagają jeść mniej.

Po jakie sosy warto sięgać, będąc na diecie?

Sosy stosowane z umiarem (około 5–10 gramów na porcję) nie rozwalają bilansu kalorycznego, za to znacząco poprawiają smak posiłku. Dietetyczka Monika Czarnota radzi, by w miarę możliwości przygotowywać je samodzielnie. Dobrze sprawdzi się między innymi lekki sos jogurtowo-czosnkowy, musztardowo-miodowy lub klasyczny winegret (oliwa, ocet jabłkowy, musztarda, miód).

Jeśli nie chcesz spędzać zbyt dużo czasu w kuchni, możesz sięgnąć po gotowe produkty o prostym składzie i bez dodatku cukru. Ekspertka wskazuje m.in. ketchup bez cukru oraz pikantno-słodkie sosy na bazie owoców, które pozwalają zachować smak bez nadmiaru kalorii.

Nie chodzi o to, by eliminować smak. Chodzi o to, by zarządzać nim świadomie – tak, by wspierał mózg, a nie prowokował go do kompensacji – podsumowuje specjalistka.

