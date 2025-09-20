Dietetyk: te produkty z Biedronki pomogą ci schudnąć. Zobacz tanią listę zakupów

Na diecie redukcyjnej, poza silną wolą, niezwykle ważne są wybory, których dokonujemy już w sklepie. To właśnie tam podejmujemy decyzje, które mają realny wpływ na nasze zdrowie. To, co wkładamy do koszyka, później trafia na nasz talerz, dlatego warto wiedzieć, jakie produkty kupować podczas odchudzania.

Jakie produkty z Biedronki dietetyk poleca podczas odchudzania?

Jedną z najprostszych i najważniejszych porad, którą trzeba wdrożyć podczas zakupów, jest wybieranie produktów i posiłków, które w dużej objętości mają jak najmniej kalorii, a jak najwięcej białka i błonnika, bo te dwa makroskładniki odpowiadają w głównej mierze za uczucie sytości po posiłku – powiedział dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

Dodał, że wszystkie produkty, które kupujemy w sklepie, musimy odpowiednio ze sobą łączyć w zbilansowane posiłki, żeby nie doprowadzić do niebezpiecznych niedoborów pokarmowych.

Specjalista rozpoczął polecanie produktów z Biedronki, które powinniśmy kupować na diecie, od warzyw. Jego zdaniem świetnym wyborem jest kiszona kapusta, między innymi ze względu na bardzo niską kaloryczność – w stu gramach zawiera tylko około 15 kcal. Zaznaczył, że w czasie odchudzania warto mieć w swojej lodówce również chude produkty mleczne. Ekspert radzi kupować twaróg półtłusty, który w 100 gramach ma 115 kcal, a przy tym aż 16 gramów białka. Doskonałym źródłem białka o niskiej zawartości tłuszczu jest także jogurt typu skyr. Dietetyk zauważył, że w czasie odchudzania chcemy tracić tkankę tłuszczową, a nie masę mięśniową, dlatego powinniśmy zwiększyć spożycie białka – w ten sposób zwiększamy szansę na zachowanie jak największej ilości masy mięśniowej.

Jak robić zdrowe zakupy? Najważniejsze zasady

Podczas robienia zdrowych zakupów warto kierować się zasadą wybierania produktów jak najmniej przetworzonych. Dobrze jest zwracać uwagę na etykiety i unikać produktów z dużą ilością cukru, soli oraz sztucznych dodatków. Zrezygnuj z napojów słodzonych i gotowych przekąsek. Zamiast tego postaw na orzechy, owoce, jogurty naturalne, a do picia wybieraj wodę.

Zawsze planuj zakupy z wyprzedzeniem i przygotuj listę potrzebnych produktów – w ten sposób łatwiej będzie ci trzymać się zdrowych wyborów. Możesz też zaplanować menu na cały tydzień, to znacznie ułatwi zakupy. Nie idź też do sklepu głodny, ponieważ to prosta droga do impulsywnych decyzji i sięgania po wysokokaloryczne przekąski.

