Ekspert zdradza fit słodycze z Lidla, które możesz jeść bez wyrzutów. Tanie, pyszne i pomagają schudnąć

Niemal każdy z nas ma słabość do słodyczy. Trudno jest oprzeć się czekoladzie, ciasteczkom czy cukierkom. Ich jedzenie nie sprzyja jednak zdrowiu, a do tego potrafi zrujnować naszą figurę. Jeśli więc od czasu do czasu sięgamy po tego typu słodkie przekąski, to warto jest robić to z głową.

Najlepsze słodycze z Lidla

Bartłomiej Szkutnik, ekspert z kanału „Fit Recenzje”, opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, jakie słodycze z Lidla najlepiej wybierać, jeśli nie chcemy przytyć. Jednym z fit zamienników słodyczy są babeczki Nick's z masłem orzechowym.

Mają tylko 74 kcal w sztuce, zero cukru i świetnie zastępują popularne Reese's. Ich cena to tylko 4 zł 99 gr – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Kolejnym produktem, który polecił, są żelki marki Lidl. Nie mają w sobie dodatku białego cukru. Do wyboru są wersje klasyczne i kwaśne. Kosztują tylko 3,99 zł. Trzecią fit słodkością jest ciastko proteinowe marki „Sondey”.

Ma bardzo prosty skład, ponad 11 g białka i 16 g błonnika pokarmowego. Czyli miażdży zwykłe ciastka. Kosztuje 2,99 zł – wyjaśnił specjalista.

Co jeść zamiast słodyczy? Pomysły

Zamiast gotowych słodyczy ze sklepu, warto sięgać po smaczne przekąski, które bez trudu przygotujesz samodzielnie w domu, a idealnie zaspokoją ochotę na „coś słodkiego”. Świetnie sprawdzają się owoce, które dostarczają naturalnego cukru, a przy okazji dużej dawki witamin. Dobrym wyborem są też orzechy i nasiona, które są sycące i dodają energii. Znakomitą alternatywą są również suszone owoce, na przykład morele czy rodzynki. Musisz jednak pamiętać, by nie jeść ich w nadmiarze, ponieważ są dość kaloryczne. Możesz też zmieszać jogurt naturalny z miodem, tworząc lekką przekąskę. Warto eksperymentować i przygotowywać różnego rodzaju fit desery. Cudownie smakuje na przykład dietetyczny pudding. Zrobisz go z zaledwie trzech składników, potrzebujesz tylko mleka, borówek i nasion chia.

Czytaj też:

Nie chudniesz mimo diety? Dietetyczka ujawnia, co naprawdę blokuje twój metabolizmCzytaj też:

Dietetyczka ujawnia 4 produkty, które powinnaś mieć w kuchni. Jedz je codziennie, a zyskasz energię i mocne serce