Dietetyczka poleca 3 produkty z Biedronki na odchudzanie. Jednego nikt się nie spodziewa

Dieta bardzo często kojarzy się z licznymi wyrzeczeniami i rezygnacją z ulubionych potraw. Wiele osób obawia się, że zmiana sposobu odżywiania oznacza nudne posiłki, a także dużo trudu związanego z wyborem odpowiednich produktów. Dietetyczka Paula Jamróz opublikowała nagranie, które z pewnością pomoże osobom walczącym z nadprogramowymi kilogramami. Zdradza w nim, co warto włożyć do koszyka podczas zakupów spożywczych w jednym z najpopularniejszych supermarketów w Polsce.

Produkty z Biedronki idealne na odchudzanie

Dietetyczka wskazała trzy produkty z Biedronki, które pomogą ci schudnąć. Pierwszy z nich to mozzarella light.

Dostarczy ci dużo więcej białka niż klasyczna mozzarella, mniej kalorii i tłuszczów nasyconych, a smakuje równie dobrze – powiedziała ekspertka.

Mozzarella light to dobry wybór dla osób, które chcą ograniczyć kaloryczność diety, ale nie rezygnować z serów. Dzięki delikatnemu smakowi może z powodzeniem zastępować bardziej tuczące sery w sałatkach, kanapkach czy daniach na ciepło, wspierając proces odchudzania bez wyrzeczeń.

Kolejny produkt, po który warto sięgnąć zdaniem dietetyczki, to skyr owocowy. Będzie idealny, gdy ciężko zrezygnować z owocowych jogurtów na diecie, a naturalne ci nie smakują.

Wybierz te typu skyr, ponieważ zawierają dużo więcej białka niż zwykłe jogurty, dzięki czemu nasycą cię na dłużej i będziesz mieć mniejsze ryzyko podjadania – zauważyła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Taki produkt mleczny idealnie sprawdzi się na lekkie śniadanie lub kolację, ale też jako słodka przekąska w ciągu dnia.

Co jeszcze włączyć do diety?

Ostatnim produktem, który rekomenduje specjalistka, są ziemniaki.

To mit, że ziemniaki tuczą. Jest wręcz odwrotnie. Świetnie sprawdzają się na redukcji, bo mają najwyższy indeks sytości ze wszystkich produktów, co oznacza, że będziesz szybko po nich syty – powiedziała.

Dodała, że ziemniaki nie dostarczą zbyt wielu kalorii, jeśli nie dodamy do nich masła czy śmietany. To warzywo jest zdecydowanie jednym z najbardziej niedocenianych produktów w naszej diecie. Zawiera sporo witaminy C, która wspiera odporność, a do tego jest silnym przeciwutleniaczem. To także bogactwo błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Jeśli ugotujesz ziemniaki i pozwolisz im wystygnąć (np. do sałatki), część skrobi zamienia się w tzw. skrobię oporną. Działa ona jak prebiotyk, karmiąc dobre bakterie w jelitach.

Ziemniaki mają też szerokie zastosowanie, ponieważ idealnie sprawdzą się jako element sałatki lub dodatek do obiadu. Przygotujesz z nich też pyszne zapiekanki.

Czytaj też:

Wygląda jak czekolada, a syci na długo i wspiera odchudzanie. Dietetyczka poleca ten deserCzytaj też:

Zawsze trafiałam kwaśne pomarańcze, dopóki pan ze sklepu nie pokazał mi jednej rzeczy. Teraz biorę tylko słodkie