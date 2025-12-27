Japońscy stulatkowie jedzą w ten sposób od lat. Prosty nawyk pomaga chudnąć bez diety

Wraz z nadejściem nowego roku wiele osób podejmuje postanowienie, aby schudnąć i zadbać o swoje zdrowie. Po świątecznym okresie pełnym obfitych posiłków pojawia się motywacja do zmiany nawyków żywieniowych. Dla wielu ludzi jest to symbol nowego początku i szansa na poprawę samopoczucia oraz wyglądu. Wcale nie musi być to tak trudne, jak się może wydawać.

Prosty trik, żeby schudnąć w nowym roku

Oczywiście niezbędnym elementem redukcji masy ciała pozostaje aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz deficyt kaloryczny. Warto jednak zainspirować się zasadą stosowaną przez mieszkańców japońskiej Okinawy, jednego z regionów zaliczanych do tzw. Blue Zones. Chodzi o unikanie przejadania się.

Japońska zasada „hara hachi bu” oznacza jedzenie do momentu, gdy odczuwamy sytość na poziomie około 80 procent. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nadmiernego obciążenia układu trawiennego, a długofalowo sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zdrowia metabolicznego. To prosta praktyka, którą może wdrożyć niemal każdy.

O czym jeszcze pamiętać podczas odchudzania?

Podczas odchudzania trzeba pamiętać o tym, że kluczem do sukcesu jest zrównoważone podejście. Ważne jest regularne spożywanie posiłków, aby organizm miał stałą energię i nie popadał w duży głód. Istotne jest picie odpowiedniej ilości wody oraz unikanie nadmiaru przetworzonej żywności i cukru.

Zdrowe odżywianie nie oznacza całkowitej rezygnacji z ulubionych potraw – czasem można pozwolić sobie na ciastko, kawałek czekolady czy nawet pizzy. Takie podejście pomaga uniknąć frustracji i efektu jo-jo, a także sprawia, że dieta staje się przyjemniejsza.

Konsekwencja jest o wiele ważniejsza, niż perfekcjonizm i większość osób jest po prostu za krótko na diecie, żeby zobaczyć dobre efekty tej diety. I tak jak nikt nie przytył od zjedzenia pizzy, tak samo nikt nie schudnie od zjedzenia jednej sałatki – przekonuje dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu.

