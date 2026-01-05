To nie brak silnej woli. Dietetyczka tłumaczy, jak ograniczyć słodycze bez zakazów

Sięgnięcie od czasu do czasu po słodycze kusi niemal każdego z nas. Ich jedzenie sprawia ogromną przyjemność, a rezygnacja z nich bywa dużym wyzwaniem. Niestety, nadmiar cukru to jeden z głównych czynników, który potrafi w krótkim czasie zrujnować sylwetkę. Wraz z nadejściem nowego roku u wielu osób budzi się silna motywacja, by zadbać o swój wygląd i zdrowie. Ograniczenie słodkich przekąsek to jeden ze sposobów, by osiągnąć ten cel.

Jak jeść mniej słodyczy?

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym wpisie na Instagramie wyjaśniła, że ochota na słodkie to nie tylko słaba wola.

To często efekt stresu, zmęczenia, nudy albo źle zbilansowanej diety. Zamiast rezygnować całkowicie, warto nauczyć się je (słodycze – przyp. red.) ograniczać z głową – wyjaśniła.

Zauważyła również, że nie każda ochota na słodycze to prawdziwy głód. Głód fizyczny narasta stopniowo i mija po normalnym posiłku, natomiast głód emocjonalny pojawia się nagle, dotyczy konkretnego produktu i często jest reakcją na stres lub emocje. Ekspertka radzi, by w momencie, gdy dopada nas ochota na słodycze, zatrzymać się na chwilę i zapytać siebie: „Czego teraz potrzebuję?”.

Specjalistka wymieniła też kilka praktycznych rad na ograniczenie jedzenia słodyczy. Oto one:

Jedz regularnie sycące posiłki,

planuj zakupy i nie chodź głodny do sklepu,

zmniejszaj porcje stopniowo (małe kroki),

nie trzymaj dużych zapasów słodyczy w domu,

stosuj zasadę 80/20 (lub 90/10),

sięgaj po zdrowsze zamienniki, gdy trzeba.

Ograniczenie słodyczy to proces, który wymaga czasu, ale może przynieść wiele dobrego dla zdrowia. Od lepszej kontroli glukozy we krwi, przez wsparcie serca, po łatwiejszą redukcję masy ciała. Najważniejsze jednak, aby działać bez presji i wybierać takie kroki, które są realne, dopasowane do ciebie i możliwe do utrzymania na dłużej – wyjaśniła.

Dlaczego warto ograniczyć słodycze w diecie?

Ograniczenie słodyczy w naszym codziennym menu nie tylko wpływa na nasz wygląd, ale przekłada się na kondycję całego organizmu. Jak zaznacza ekspertka, słodycze mogą być w diecie, ale nie powinny być jej podstawą. Ich nadmiar sprzyja nadwadze, ale też insulinooporności czy próchnicy. Do tego mają mało witamin, minerałów czy błonnika, czyli składników, na których powinna opierać się zdrowa dieta. Mają za to dużo kalorii, nie sycą, a także powodują skoki glukozy we krwi, ponieważ zawierają dużo cukrów prostych. To w konsekwencji sprzyja podjadaniu, napadom głodu i przybieraniu na wadze.

