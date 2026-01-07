Ten deser jem zamiast słodyczy, gdy się odchudzam. Syci na długo i jest obłędnie lekki

Wraz z nadejściem nowego roku wiele osób postanawia zadbać o swoje zdrowie. Poza systematycznymi badaniami jedną z dróg do tego jest też zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Jest to inwestycja w lepsze samopoczucie, kondycję, ale również atrakcyjniejszy wygląd. Podczas odchudzania najważniejsza jest aktywność fizyczna, zdrowa dieta oraz dbanie o deficyt kaloryczny. Można jednak też nieco uprościć cały ten proces, sięgając po odpowiednie produkty.

Jednym z nich są nasiona chia. Są to niezwykle wartościowe drobinki, które cieszą się dużą popularnością u osób dbających o zdrową dietę. Są bogate w błonnik, białko, kwasy omega-3 oraz liczne witaminy i minerały, dzięki czemu wspierają pracę układu trawiennego i serca, ale też odchudzanie. Po zalaniu płynem pęcznieją. Można dodawać je do jogurtów, koktajli, owsianek czy deserów. Możesz na przykład przyrządzić obłędnie smaczny mus kakaowy z tymi drobinkami. Przepis znajdziesz poniżej.

Przepis: Deser z nasionami chia Ten deser jest pyszny i bardzo prosty w przygotowaniu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 243 Składniki 2 łyżeczki nasion chia

100 ml chudego mleka

150 g jogurtu naturalnego

3 g kakao naturalnego Sposób przygotowania Przygotowanie spoduWymieszaj jogurt naturalny z kakao. Przełóż na dno szklanki. Robienie warstwy z nasionami chiaW osobnym naczyniu wymieszaj nasiona z mlekiem. Musisz to zrobić bardzo dokładnie, najlepiej dwa razy w odstępie 10 minut, aby nie powstały grudki. Odstaw do lodówki na min. 3 godziny (nasiona muszą wchłonąć płyn, aby stworzyć sycący żel). Łączenie warstwNa warstwę czekoladową nałóż gotowy, gęsty pudding chia.

Poza nasionami chia będziesz potrzebować też kakao oraz jogurtu naturalnego. Całość najlepiej smakuje delikatnie schłodzona.

Dlaczego nasiona chia pomagają schudnąć?

Skuteczność nasion chia w odchudzaniu wynika z wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. Sprawia on, że czujemy się dłużej syci – nie odczuwamy głodu i łatwiej kontrolujemy ilość spożywanych kalorii. Dodatkowo błonnik spowalnia wchłanianie cukrów, co pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i ogranicza napady nagłego apetytu. Wspiera także prawidłową pracę jelit i trawienie.

W badaniu z 2017 roku pt. „Chia seed (Salvia hispanica L.) added yogurt reduces short-term food intake and increases satiety: randomised controlled trial” naukowcy sprawdzili doraźny wpływ nasion chia na głód. Uczestnicy spożywali jogurt z dodatkiem 7 g lub 14 g nasion chia. Wyniki wykazały, że osoby te czuły się znacznie bardziej syte i miały mniejszą ochotę na podjadanie słodkich produktów w ciągu dnia w porównaniu do osób, które spożywały sam jogurt.

