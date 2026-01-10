Wiele osób pije ją na odchudzanie. Dietetyczka wyjaśnia, co robi z cukrem i apetytem

Odchudzanie jest procesem, który wymaga cierpliwości i silnej woli. Kluczowe znaczenie ma zrównoważona dieta, oparta na regularnych posiłkach i odpowiednich proporcjach składników odżywczych. Niezwykle ważna jest też aktywność fizyczna. Wiele osób, by uprościć sobie odchudzanie, próbuje różnych trików. Popularną metodą na stracenie kilogramów jest picie wody z cytryną. Czy ona rzeczywiście pomaga? Dietetyk Elżbieta Kolczyńska rozwiewa wątpliwości.

Woda z cytryną a odchudzanie

Sama w sobie nie spala tłuszczu. To, co faktycznie może robić, to wpływać na stabilność glukozy i insuliny po posiłkach – wyjaśniła ekspertka w opublikowanym materiale na Instagramie.

Dodała, że im mniejsze wyrzuty glukozy po posiłku, tym mniejsze wyrzuty insuliny, czyli hormonu odpowiedzialnego nie tylko za obniżanie poziomu glukozy, ale również za magazynowanie tkanki tłuszczowej.

Zauważyła przy tym, że woda z cytryną nie powinna być traktowana jak cudowny napój, który pomoże nam w zgubieniu nadprogramowych kilogramów. To raczej prosty nawyk, który wspiera kontrolowanie apetytu i zmniejsza napady głodu.

Największy sens ma picie jej do posiłków bogatych w węglowodany, np. kanapek, posiłków z ziemniakami, ryżem, kaszą czy makaronem – podsumowała ekspertka.

Co warto pić podczas odchudzania?

Podczas odchudzania kluczowe jest picie wody. Odpowiednie nawodnienie między innymi zapobiega podjadaniu. Często mylimy pragnienie z głodem. Warto sięgnąć też po zieloną herbatę. Zawiera ona kofeinę i katechiny, które zwiększają tempo metabolizmu. Ona również pomaga w nawodnieniu, a do tego zmniejsza chęć na słodkie napoje. Efekt jest widoczny przy regularnym piciu tego napoju. Dodatkowo musisz pamiętać, że nie zastąpi to deficytu kalorycznego czy regularnej aktywności fizycznej.

Substancją wspomagającą odchudzanie jest kofeina, która jest zawarta również w kawie. Ważne jest jednak, by była to zwykła, czarna kawa bez kalorycznych dodatków, takich jak na przykład śmietanka czy syropy smakowe. Możesz sięgnąć również po napary ziołowe, takie jak mięta pieprzowa czy imbir.

