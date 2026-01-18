Tyjesz bez powodu? Trzy nietypowe przyczyny, które mogłeś przeoczyć

Z przybieraniem na wadze najczęściej kojarzy nam się jedzenie zbyt dużej ilości kalorii. I choć ich nadmiar rzeczywiście prowadzi do wzrostu masy ciała, jednak nie jest to jedynym powodem. Na wagę wpływają także inne czynniki. Do najbardziej popularnych zaliczamy brak aktywności fizycznej, ale to nie koniec.

Przyczyny przybierania na wadze

Przybieranie na wadze może być jednym ze skutków ubocznych farmakoterapii. To zjawisko udokumentowane w medycynie, wynikające z różnych mechanizmów metabolicznych. Istotne jest, by mieć świadomość, że w takiej sytuacji dodatkowe kilogramy nie są „brakiem silnej woli”, lecz zmianami, które zachodzą w naszym organizmie pod wpływem substancji leczniczych. Niektóre z nich mogą zwiększać apetyt, wpływać na poziom cukru we krwi lub zatrzymywać wodę w organizmie. To z kolei przekłada się na naszą wagę. Koniecznie sprawdź, które leki powodują nadwagę.

Powodem przybierania na wadze są niekiedy też zmiany hormonalne. Hormony bowiem regulują metabolizm, apetyt, a także gospodarkę energetyczną naszego organizmu. Zaburzenia w tym obszarze mogą sprzyjać odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Często prowadzą one także do zwiększonego uczucia głodu lub spowolnienia tempa przemiany materii. Efektem jest to, że nawet przy niezmienionej diecie i poziomie aktywności fizycznej możemy zauważyć zmianę w wadze.

Co jeszcze sprawia, że tyjemy?

Czynnikiem, którego często nie bierzemy pod uwagę, zastanawiając się, dlaczego przybywa nam kilogramów, jest nasz sen. Konkretnie chodzi o jego niedobór. Badania naukowe pokazują, że zbyt krótki sen zaburza równowagę hormonów regulujących apetyt. Obniża bowiem poziom leptyny, czyli hormonu sytości.

Dodatkowo osoby niewyspane częściej sięgają także po wysokokaloryczne produkty i mają mniej energii do aktywności fizycznej. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do tycia.

