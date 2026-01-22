Ten makaron sprawdza się na redukcji. Pomaga też utrzymać cukier w ryzach

Stworzyli go naukowcy z Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wspólnie z Wytwórnią Makaronu Domowego POL-MAK S.A w Ludwinie. Jego powstanie poprzedziły wielomiesięczne badania różnych surowców roślinnych. Eksperci brali „pod lupę” ich skład chemiczny oraz właściwości fizyczne. Przeprowadzone analizy doprowadziły do opracowania receptury na makaron z semoliny durum z dodatkiem mąki z niskoalkaloidowych nasion łubinu, błonnika owsianego oraz glutenu pszennego. Sprawdź, dlaczego ten produkt jest wyjątkowy.

Dlaczego ten makaron to dobry wybór na diecie redukcyjnej?

Makaron stworzony przez polskich naukowców ma – jak czytamy na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – zawiera znacznie mniej węglowodanów niż jego klasyczny odpowiednik wytworzony w stu procentach z semoliny durum. Jednocześnie mają w swoim składzie więcej białka oraz błonnika pokarmowego.

100 g ugotowanego makaronu dostarcza 149 kcal i zawiera 20 g węglowodanów przyswajalnych, 2,8 g tłuszczu, 7,8 g białka oraz 5,7 g błonnika – podkreślają badacze w udostępnionym komunikacie.

Wszystkie te związki mają – jak zauważa dietetyk Bartek Szemraj – kluczowe znaczenie dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy lub muszą kontrolować poziom glukozy we krwi. Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa ostatnie z wymienionych składników. Oba odgrywają istotną rolę w procesie odchudzania. Przedłużają bowiem uczucie sytości po posiłku, zmniejszając ryzyko podjadania i przyjmowania zbyt dużej liczby kalorii. Co więcej, usprawniają one przemianę materii.

Co jeszcze warto wiedzieć o „nowym” makaronie?

Opisywany makaron ma niski indeks glikemiczny (IG) – 38. Mogą więc po niego sięgać nie tylko osoby na redukcji, ale również pacjenci z cukrzycą typu drugiego czy insulinoopornością, a także wszyscy, którym zależy na zdrowym odżywianiu. To wartościowy element diety i – jak zaznacza dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska – produkt idealny „w zasadzie dla nas wszystkich”. Trzeba jednak pamiętać, że włączenie go do jadłospisu nie zastąpi aktywności fizycznej ani dobrze zbilansowanych posiłków. Poza tym nawet zdrowe artykuły spożywcze mogą szkodzić, gdy będą spożywane w nadmiarze.

