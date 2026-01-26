Chcesz schudnąć bez ciągłego głodu? Dietetyczka wskazuje produkty, które naprawdę sycą

Podjadanie jest jednym z głównych czynników utrudniających odchudzanie. W uporaniu się z tym problemem pomóc może odpowiednia dieta. Warto zrezygnować ze spożywania wysokoprzetworzonych przekąsek i zastąpić je bardziej wartościowymi produktami. „Podczas redukcji nie chodzi o jedzenie jak najmniej, ale o jedzenie tak, żeby naprawdę się najeść. To właśnie sytość decyduje o tym, czy dieta jest możliwa do utrzymania długofalowo” – podkreśla dietetyczka Joanna Kryształ w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Jednocześnie zdradza, jakie produkty pozwalają łatwiej kontrolować apetyt.

Co warto jeść podczas odchudzania?

Na pierwszym miejscu listy stworzonej przez specjalistkę znalazły się gotowane ziemniaki. Wiele osób na diecie unika ich, sądząc, że są wysokaloryczne i nie mają większej wartości odżywczej. Nic bardziej mylnego. To jedne z najbardziej sycących produktów spożywczych, zwłaszcza gdy zostaną przestudzone przed spożyciem. Zimne warzywa zawierają skrobię oporną, która tworzy w układzie pokarmowym sprzyjające warunki do namnażania się „dobrych” bakterii w jelitach. Jednocześnie syci na długo, ograniczając ryzyko występowania dolegliwości gastrycznych, na przykład wzdęć czy zaparć.

Drugą pozycję w „rankingu” ekspertki zajmuje owsianka. Połączona z odpowiednimi dodatkami – na przykład skyrem czy orzechami – tworzy wartościowy posiłek, który świetnie hamuje głód. To idealna propozycja na śniadanie. Joanna Kryształ radzi również, by częściej sięgać po ryby, także te tłuste. Zawierają składniki, które opóźniają opróżnianie żołądka. Mowa przede wszystkim o białku i tłuszczach. Co więcej, dostarczają cennych kwasów omega-3. Odgrywają one ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspierają pracę mózgu, serca i naczyń krwionośnych. Wzmacniają też odporność.

Co jeszcze warto włączyć do diety?

Joanna Kryształ poleca również świeże owoce, zwłaszcza jabłka i pomarańcze. Zawierają dużo wody i błonnika. Dostarczają przy tym niewielu kalorii. Zdaniem ekspertki dobrym wyborem na diecie będą też pełnoziarniste chleby, bułki i makarony. Sycą znacznie lepiej niż ich „białe” odpowiedniki. Nie warto zapominać również o jajkach, w szczególności gotowanych. Trzeba przy tym mieć na uwadze jedną istotną kwestię – sukces w odchudzaniu zależy od wielu różnych czynników. Odpowiedni jadłospis bogaty w wartościowe i sycące produkty może realnie pomóc w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, ale nie zastąpi aktywności fizycznej.

Czytaj też:

W Lidlu do niedzieli „1+1 gratis” i „2+1”. Można brać, ile chcesz, klienci się obłowiąCzytaj też:

Ta „herbatka” chroni wątrobę. Dietetyczka zdradza, kiedy najlepiej ją pić