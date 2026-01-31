Metabolizm na wyższych obrotach? Ekspert poleca te 4 proste triki

Przyspieszenie metabolizmu oznacza zwiększenie tempa, w jakim organizm spala kalorie. Można to osiągnąć na różne sposoby. Szczególnie zależy na tym osobom, które chcą pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Okazuje się, że wystarczy trzymać się czterech prostych zasad, by osiągnąć ten cel.

Jak przyspieszyć metabolizm? Rady eksperta

Dietetyk Michał Wrzosek podał prostą metodę na przyspieszenie metabolizmu.

Oto cztery rzeczy, które musisz zrobić, żeby przyspieszyć swój metabolizm. Po pierwsze, musisz pić dużo wody. Jest to ważne, żeby utrzymać właściwy poziom nawodnienia organizmu – powiedział ekspert.

Nie każdy jednak wie, ile wody dziennie należy pić. Korzystnie wpływa to nie tylko na nasz metabolizm, ale także na skórę, mózg czy nerki.

Przyjmuje się, że na jeden kilogram masy ciała powinno się wypijać około 0,02 litra wody. Jednak zapotrzebowanie na wodę zależy tak naprawdę od wielu czynników. Zdrowy, dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów wody – w zależności od płci, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej. A w czasie intensywnego wysiłku i upałów nawet do 4–5 litrów na dobę – czytamy w komunikacie opublikowanym przez serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inne triki na lepszy metabolizm

Drugim warunkiem jest aktywność fizyczna. Specjalista od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że kluczowe są regularne ćwiczenia.

Trening siłowy i kardio przyspieszają metabolizm – zauważył.

Należy też zwrócić uwagę na substancje, które wzmagają metabolizm, takie jak termogeniczna kofeina zawarta w kawie i herbacie. Kofeina jest jednym z najlepiej przebadanych związków o udowodnionym działaniu wspomagającym metabolizm. Regularne spożycie może prowadzić do zwiększenia dobowego wydatku energetycznego o około 80–150 kcal. Jest to jednak zależne od indywidualnej wrażliwości organizmu.

Po czwarte, zwiększ efekt termiczny pożywienia i żeby to zrobić, jedz białko – powiedział ekspert.

Chodzi o to, że samo trawienie białka kosztuje organizm dużo energii. Co więcej, po spożyciu produktów bogatych w białko czujemy się dłużej syci i nie sięgamy po niezdrowe przekąski, więc to również sprawia, że łatwiej nam zrzucić nadprogramowe kilogramy.

