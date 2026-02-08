Przyjaciółka zdradziła mi triki Francuzek na szczupłą sylwetkę. Ten produkt jedzą codziennie

Większość Francuzek może poszczycić się szczupłą, piękną sylwetką. W większości przypadków jest to efektem zdrowego stylu życia. Warto więc inspirować się przedstawicielkami płci pięknej z Francji. Mają one kilka sposobów na nienaganną figurę, które również my, Polki, bez trudu możemy wdrożyć do swojego życia. Moja przyjaciółka mieszkała kilka lat w tym kraju. Zapytałam ją o jej spostrzeżenia na ten temat i wysnułam kilka ciekawych wniosków.

Sposoby Francuzek na szczupłą sylwetkę

Jednym ze sposobów mieszkanek Francji na zachowanie pięknej figury jest jedzenie w spokoju, bez pośpiechu, i delektowanie się każdym kęsem. Dzięki temu jedzenie jest lepiej trawione, ale też szybciej odczuwają one uczucie sytości. To z kolei pomaga kontrolować ilość spożywanych kalorii, a do tego czerpać prawdziwą przyjemność z jedzenia. Uważność podczas posiłków jest więc kluczowym elementem, dzięki któremu Francuzki mogą pochwalić się piękną figurą.

Siadamy i jemy dla przyjemności, używając wszystkich naszych zmysłów – mówi Mireille Guiliano, autorka bestsellerowej książki „French Women Don’t Get Fat” w rozmowie z portalem WebMD.

Dodatkowo większość posiłków jest raczej lekkich, a porcje są małe. Choć deser nierzadko jest obowiązkowy, to zazwyczaj serwuje się go w mini porcjach. Tłuste potrawy są spożywane podczas wyjątkowych okazji, ale nie na co dzień. Kolejny trik polega na ograniczeniu przekąsek. We Francji są one głównie domeną dzieci, a dorośli sięgają po nie okazjonalnie.

Ten produkt króluje w diecie Francuzek

Produktem, który bardzo często pojawia się w lodówce francuskich kobiet, jest jogurt. Większość Francuzek je dwa dziennie – zazwyczaj na śniadanie i kolację (zwłaszcza gdy w ciągu dnia spożyły dużo kalorii – w ten sposób wyrównują bilans). Dodatkowo jest on bogaty w wapń, zawiera węglowodany, białko i tłuszcze, czyli to, czego potrzebujemy w posiłku. Można więc cieszyć się niską kalorycznością przy wysokiej wartości odżywczej.

Pamiętaj jednak, by unikać kupowania słodkich jogurtów, ponieważ zazwyczaj zawierają one mnóstwo cukru. Lepiej wybierz jogurt naturalny i dodaj do niego świeże owoce. Dzięki temu posiłek będzie smaczny i zdrowy.

