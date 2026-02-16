700 kcal w 100 g, a i tak smarujemy nim wszystko. Dietetyczka zdradza, czym go zastąpić

Majonez to produkt uwielbiany przez Polaków. Można wykorzystywać go do wielu potraw. Doskonale komponuje się z sałatkami, to też świetny dodatek do kanapek czy frytek oraz różnego rodzaju zapiekanek. Jest też bazą do tworzenia różnych wariantów sosów. Jego minusem jest jednak dość spora kaloryczność. To z kolei może być problemem dla osób dbających o linię lub tych, które starają się ograniczyć spożycie tłuszczów.

Lżejsze alternatywy klasycznego majonezu

Majonez jest bardzo kaloryczny i może utrudniać odchudzanie. Łyżka potrafi znacząco podbić kaloryczność posiłku, co przy odchudzaniu ma znaczenie, a dodatkowo jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych – podaje dietetyczka z Centrum Resspo.

Specjalistka od zdrowego odżywiania dodała również, że majonez to głównie źródło tłuszczu. Dodatkowo w 100 g ma ponad 700 kcal, jest więc też bardzo kaloryczny.

Lepiej więc sięgnąć po lżejsze zamienniki, które sprawią, że potrawa będzie miała świetny smak i kremową konsystencję, jednak bez nadmiaru kalorii. Żeby zmniejszyć jego kaloryczność, dietetyczka poleca między innymi jogurt typu greckiego (który ma zaledwie 124 kcal i 10 g tłuszczu w 100 g) połączyć z majonezem (w proporcji 1:1). W ten sposób jogurt będzie pełnił rolę bazy sosu, zmniejszając ilość tłuszczu, jednocześnie nadając potrawie kremową teksturę. Dodatek majonezu zapewni z kolei świetny smak. Dodatkowo jogurt grecki dostarcza cennych składników odżywczych, jak białko, wapń czy probiotyki, które mają pozytywny wpływ na zdrowie.

Jaki majonez wybrać na diecie?

Jeśli jesteś na diecie, wybierz majonez lekki (na przykład marki „Winiary”). W 100 g ma on 338 kcal i dwa razy mniej tłuszczu.

Jeśli szukasz najmniej kalorycznego zamiennika, który będzie równie smaczny, to ten w 100 g ma 312 kcal i również dwa razy mniej tłuszczu, to sięgnij po tę wersję – powiedziała dietetyczka.

Chodzi o majonez wegański (na przykład marki „Go Vege”). Ciekawą opcją jest też zrobienie majonezu z awokado. Zajmie ci to dosłownie dwie minuty, a efekt będzie naprawdę świetny.

