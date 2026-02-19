Jedli awokado codziennie przez 26 tygodni. U kobiet zmniejszył się tłuszcz z brzucha

W eksperymencie Habitual Diet and Avocado Trial (HAT), który jest jednym z największych badań klinicznych poświęconych wpływowi konkretnego owocu na zdrowie, wzięło udział ponad 1000 osób z otyłością brzuszną. Nad całym projektem czuwały cztery amerykańskie uczelnie, w tym Penn State oraz Loma Linda University.

Naukowcy chcieli sprawdzić, jak nasze codzienne nawyki żywieniowe zmieniają się pod wpływem „smaczliwki”, czyli awokado. Przez 26 tygodni jedna grupa dodawała do swojej diety jeden owoc, a druga jadła jak dotychczas. Co ważne, nie wprowadzano żadnej restrykcyjnej diety ani planu odchudzania. Uczestnicy żyli normalnie, a jedynym nowym elementem w ich jadłospisie było właśnie awokado.

Jaki był efekt? Po pół roku nie odnotowano wzrostu masy ciała w grupie jedzącej awokado, mimo że owoc jest kaloryczny. Co więcej, u części kobiet zaobserwowano zmniejszenie ilości tłuszczu trzewnego – tego najgroźniejszego, który gromadzi się wokół narządów i psuje nasz metabolizm. Oczywiście nie jest to spektakularna przemiana w stylu „10 kg w pół roku”. To subtelna, ale realna zmiana w tym, jak rozkłada się tłuszcz w ciele.

Jak jedzenie awokado wpływa na brzuch i jelita?

Klucz nie leży w „spalaniu tłuszczu”, ale w tym, jak awokado działa w środku. Owoc zawiera błonnik oraz tłuszcze jednonienasycone. W badaniu zauważono, że osoby jedzące awokado miały korzystniejsze zmiany w mikrobiocie jelitowej. Zwiększyła się liczba bakterii związanych z produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wspierają metabolizm.

A prościej chodzi o to, że jelita pracują spokojniej, a sytość po posiłku utrzymuje się dłużej. To może natomiast oznaczać mniej podjadania między posiłkami i lepszą kontrolę apetytu — bez liczenia każdej kalorii.

Awokado a tłuszcz trzewny. Dlaczego to ma znaczenie?

Nie każdy tłuszcz jest taki sam. Tłuszcz podskórny widać w lustrze. Tłuszcz trzewny – nie. A to właśnie on wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń metabolicznych. W badaniu HAT u kobiet zauważono zmniejszenie ilości tłuszczu trzewnego przy codziennym spożywaniu awokado. Nie był to efekt gwałtowny, ale mierzalny. To ważne, bo pokazuje, że zmiana może zachodzić nawet wtedy, gdy waga na wadze pozostaje podobna.

Jak jeść awokado przez 26 tygodni i się nie znudzić?

Jedno średnie awokado to około 250–300 kcal. Dlatego najlepiej traktować je jako zamiennik innych tłuszczów, nie jako dodatek ponad normę. Możesz:

zastąpić nim masło na kanapce,

dodać do sałatki zamiast sera żółtego,

zrobić pastę z jajkiem i cytryną,

dorzucić kawałek do smoothie, by zwiększyć sytość.

Co daje jedzenie awokado codziennie? Efekt widać nie tylko na wadze

Awokado nie jest magicznym spalaczem tłuszczu. Nie gwarantuje płaskiego brzucha w 30 dni. Ale półroczne badanie pokazuje coś ważnego: możesz jeść ten kaloryczny produkt codziennie i nie tyć. A przy okazji wspierać jelita i zmieniać skład tkanki tłuszczowej. W świecie diet opartych na zakazach to dość odświeżająca informacja.

