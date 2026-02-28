Jedli to na śniadanie i chudli. Stracili 65 proc. więcej masy ciała w porównaniu z innymi

W poszukiwaniu skutecznych sposobów na redukcję wagi skupiamy się wyłącznie na liczeniu kalorii. Okazuje się jednak, że istnieje też inny trik, by szybciej pozbyć się niechcianych kilogramów. Włączenie do diety jednego, konkretnego produktu może znacząco ułatwić proces odchudzania. Co więcej, ten sam produkt wspiera nasz wzrok oraz cały organizm.

Ten produkt pomaga w odchudzaniu

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu opowiedział o tym, że naukowcy przeprowadzili badanie, w którym jedna grupa jadła na śniadanie bajgle, a druga dwa jajka. Obie grupy przyjmowały tę samą ilość kalorii. Okazało się, że „grupa jajeczna” straciła o 65 procent więcej masy ciała w ciągu 8 tygodni. Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił, dlaczego tak się stało.

Bo jajka drastycznie obniżają poziom greliny, czyli hormonu głodu. Nie dlatego, że dzieją się tam czary, ale dlatego, że nasze ciało dostaje komplet aminokwasów i sygnał, że jest po prostu dożywione – powiedział.

Specjalista powołał się na badanie z 2008 roku pod tytułem „Egg breakfast enhances weight loss”. Badacze sprawdzili, jak spożywania jajek na śniadanie wpływa na proces redukcji wagi u osób z nadwagą i otyłością w ramach diety o obniżonej zawartości kalorii. Porównali to z wynikami osób, które spożywały bajgle o takiej samej kaloryczności.

Jajka, dzięki wysokiej zawartości białka i tłuszczu, zapewniają znacznie większe uczucie sytości. Spadek greliny sprawia, że w ciągu dnia jemy mniej kalorii, mimo że śniadanie miało taką samą wartość energetyczną. Pamiętaj jednak, że podczas odchudzania najważniejsze są zdrowa dieta, deficyt kaloryczny i regularna aktywność fizyczna. Trzeba też zauważyć, że jedzenie jajek nie u każdego zadziała w tak spektakularny sposób. Istotne jest to, że badanie dotyczyło osób z nadwagą i otyłością.

Jakie jeszcze właściwości mają jajka?

Dietetyk zauważył, że spędzamy aktualnie bardzo dużo czasu przed komputerem i telefonem, co szkodzi naszym oczom.

Jajka są dosłownie „napakowane” luteiną i ona jest potężnym przeciwutleniaczem, który gromadzi się w siatkówce oka i działa trochę jak „naturalny filtr słoneczny”. Ona między innymi chroni twoje oczy przed degeneracją związaną i z wiekiem, i ze światłem niebieskim – powiedział.

Powiedział też, że nie jest to tylko kwestia diety, ale tego, jak będzie się widzieć świat za 5 czy 10 lat. Z kolei żółtko jajka jest jednym z najlepszych źródeł choliny. Pozytywnie wpływa na zdrowie mózgu oraz pamięć.

