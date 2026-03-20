Francuzki piją to przed posiłkiem i nie tyją. Ten trik działa lepiej niż dieta

Francuzki od lat uchodzą za wzór nienagannej sylwetki, mimo że ich kuchnia wcale nie kojarzy się z restrykcyjnymi dietami. Choć w ich menu nie brakuje pieczywa, serów czy masła, rzadko mają problem z nadwagą. To zjawisko, często nazywane „francuskim paradoksem”, wynika przede wszystkim z ich specyficznego podejścia do odżywiania.

Zamiast eliminować całe grupy produktów, Francuzki stawiają na wysoką jakość i mniejsze porcje. Kluczowe jest tu celebrowanie posiłków i unikanie podjadania między nimi. Jest jeszcze jeden trik, z którego korzystają. W ich diecie znajduje się produkt popularny również w Polsce.

Patent Francuzek na piękną sylwetkę

Mam wrażenie, że to właśnie ocet obecny w diecie Francuzów w formie vinegrettu może być odpowiedzialny za to, jak dobre mają zdrowie metaboliczne mimo jedzenia sporej ilości bagietek, masła i mięsa, ale to tylko moja teoria – powiedziała w opublikowanym nagraniu dietetyczka Viola Urban.

Ekspertka wyjaśniła, że jednym ze sposobów na zachowanie pięknej sylwetki jest picie rozcieńczonego octu przed posiłkiem.

Natomiast jeśli z jakiegoś powodu ci to nie odpowiada, mimo wybierania dobrego octu, to polecam ci połączenie błonnika, tłuszczu i octu w formie zielonej sałatki – dodała.

Specjalistka od zdrowego odżywiania wyjaśniła, że mechanizm działania octu to blokowanie alfa-amylazy, która trawi skrobię na mniejsze fragmenty, czyli do glukozy. Należy stosować ten patent głównie przed spożywaniem produktów, w których jest dużo węglowodanów złożonych, na przykład ziemniaków, ryżu, kaszy czy mąki. Dodała, że to jest o jeszcze lepsze niż picie octu, ponieważ to są trzy rzeczy, które stabilizują glikemię. Sprawiają, że po zjedzonym posiłku będziesz czuć się dłużej syty, a jedzenie będzie się trawić efektywniej.

Jak spożywać ocet? Najważniejsze zasady

Octu nie można pić w formie nierozcieńczonych shotów. Wysokie stężenie kwasu octowego może uszkodzić szkliwo zębów i podrażnić śluzówkę przełyku, dlatego rozcieńczanie go w wodzie to konieczność.

Najlepiej wymieszać 1-2 łyżki octu w pełnej szklance letniej wody. Taką miksturę należy wypić na około 20 minut przed głównym posiłkiem. Dlaczego? To prosty sposób na wsparcie procesów trawiennych i uniknięcie gwałtownych skoków glukozy we krwi. Docenią to nie tylko diabetycy, ale każdy, kto chce zapanować nad napadami głodu w ciągu dnia. Możesz też eksperymentować z octem, którego używasz.

Ja z całego serducha polecam octy owocowe – jabłkowy z czarnym bzem, wiśniowy i porzeczkowy. Uwielbiam łączyć je z oliwą wysokopolifenolową, czosnkiem i musztardą albo pić rozcieńczone gazowaną wodą – dodała ekspertka.

Jeśli borykasz się z problemami żołądkowymi lub przyjmujesz leki na stałe, przed rozpoczęciem kuracji skonsultuj się z lekarzem. Choć to jeden z najprostszych nawyków prozdrowotnych, warto wprowadzać go z głową i zachowaniem zdrowego rozsądku.

