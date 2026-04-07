Przybierasz na wadze? To może nie być tłuszcz. Ekspertka: to problem tysięcy osób

Zazwyczaj z przybieraniem na wadze kojarzy nam się to, że jemy zbyt dużo i nie uprawiamy regularnej aktywności fizycznej. Okazuje się jednak, że przyczyn może być znacznie więcej. Są to między innymi zaburzenia hormonalne czy przyjmowanie niektórych leków.

Co pomaga na zatrzymywanie wody w organizmie?

Na tym jednak nie koniec, bo za przybieranie na wadze może odpowiadać również to, że w naszym organizmie gromadzi się woda. Zatrzymywanie wody bezpośrednio przekłada się na wyższą liczbę na wadze. Każda nadprogramowa ilość w tkankach staje się więc dla nas widoczna podczas ważenia.

Jak wyjaśniła dietetyczka dr Hanna Stolińska w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie, jest to problem wielu jej pacjentek. Specjalistka zauważyła, że „trzeba działać łagodnie i systematycznie, ale nie agresywnie”, by temu zaradzić. Warto więc wykorzystać kilka rad, które podała. Pierwsza z nich mówi o tym, by dużo pić. Gdy nawadniamy się w małych ilościach, nasz organizm zatrzymuje wodę. Ważne jest też, by ograniczyć sól i więcej się ruszać. To jednak nie wszystko.

Więcej białka. Jego metabolizm poprawia retencję płynów. Białko wpływa na poziom albuminy, a ona utrzymuje płyn wewnątrz naczyń krwionośnych i zapobiega jego uciekaniu do tkanek – powiedziała.

Istotne jest również wprowadzenie do diety warzyw, takich jak natka pietruszki, seler korzeniowy i naciowy, ogórek, pomidor oraz zielone warzywa liściaste. Dobrze jest też pić zieloną herbatę, mniszek lekarski i skrzyp polny.

Gromadzenie wody w organizmie – przyczyny

Do przyczyn zatrzymywania wody w organizmie zalicza się między innymi nadmiar sodu w diecie. Składnik ten wiąże wodę. Dieta bogata w przetworzoną żywność i słone przekąski to główny winowajca obrzęków. Kolejnym powodem jest odwodnienie. Wbrew pozorom to właśnie spożywanie zbyt małej ilości płynów sprawia, że organizm przechodzi w „tryb oszczędzania” i magazynuje płyny na zapas, aby chronić kluczowe funkcje życiowe. Przyczyną może być również nadmiar węglowodanów. Gwałtowny wzrost spożycia cukrów często objawia się „puchnięciem”.

Powodem jest oczywiście też zbyt mała ilość ruchu. Aktywność fizyczna wspomaga krążenie krwi i limfy. Również ciąża, cykl menstruacyjny czy choroby tarczycy mogą prowadzić do takiego stanu.

