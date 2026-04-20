Zamiast słodyczy sięgam po to. Hamuje apetyt i pomaga utrzymać poziom cukru
Odchudzanie

Suszone owoce Źródło: Shutterstock / 5 second Studio
Coraz częściej szukamy przekąsek, które nie tylko smakują, ale też mają realną wartość dla organizmu. Zamiast sięgać po wysoko przetworzone produkty, słodkie produkty to lepiej wybrać coś naturalnego.

Często nachodzi nas ochota na coś słodkiego. Czasem to kwestia zmęczenia, czasem po prostu potrzeba chwili przyjemności w ciągu dnia. Zamiast jednak sięgać po klasyczne słodycze, warto spróbować mniej oczywistych rozwiązań. Ja w takich sytuacjach wybieram przekąskę, która nie tylko zaspokaja chęć na słodkie. Dzięki temu mogę cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia.

Idealny zamiennik słodyczy

Berberys to ciekawa i niedoceniana przekąska, która może z powodzeniem zastąpić tradycyjne słodycze i inne przekąski. Jego małe, czerwone owoce mają intensywny, lekko kwaśny smak z delikatną nutą słodyczy, co sprawia, że są orzeźwiające i wyraziste. Suszony berberys jest przyjemnie chrupiący i świetnie sprawdza się jako coś „do podgryzania” w ciągu dnia.

Dużym plusem jest to, że berberys może wspierać kontrolę apetytu. Pomaga on stabilizować poziom glukozy we krwi, a jej wahania często powodują nagłe napady głodu i ochotę na słodycze. Dziennie należy jeść około 3 gramów, czyli mniej więcej jedną łyżeczkę suszonych owoców.

Właściwości zdrowotne berberysu

Berberyna zawarta w berberysie jest też cennym składnikiem w diecie osób zmagających się z podwyższonym ciśnieniem krwi.

Otóż badacze dowiedli, że przyjmowanie berberyny wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi średnio o niemal 6 jednostek i rozkurczowego ciśnienia krwi o 2,7 jednostek. Wyniki te świadczą o wysokiej skuteczności działania berberyny – powiedział dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Metaanaliza działania i bezpieczeństwa w leczeniu cukrzycy typu 2, hiperlipemii i nadciśnienia”. Specjalista od zdrowego odżywiania dodał także, że berberyna pomaga poprawiać lipidogram. Tutaj ekspert bazował na badaniu pod tytułem „Skuteczność i bezpieczeństwo berberyny w dyslipidemiach: systematyczny przegląd i metaanaliza randomizowanych badań klinicznych”.

Po pierwsze berberyna powoduje obniżenie poziomu frakcji LDL cholesterolu o 25 mg/dl, jak również przyczynia się do istotnego obniżenia poziomu trójglicerydów aż o 44 mg/dl. Po drugie stosowanie berberyny skutkuje wzrostem stężenia frakcji HDL cholesterolu – wyjaśnił ekspert.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl