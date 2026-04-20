Zamiast słodyczy sięgam po to. Hamuje apetyt i pomaga utrzymać poziom cukru

Często nachodzi nas ochota na coś słodkiego. Czasem to kwestia zmęczenia, czasem po prostu potrzeba chwili przyjemności w ciągu dnia. Zamiast jednak sięgać po klasyczne słodycze, warto spróbować mniej oczywistych rozwiązań. Ja w takich sytuacjach wybieram przekąskę, która nie tylko zaspokaja chęć na słodkie. Dzięki temu mogę cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia.

Idealny zamiennik słodyczy

Berberys to ciekawa i niedoceniana przekąska, która może z powodzeniem zastąpić tradycyjne słodycze i inne przekąski. Jego małe, czerwone owoce mają intensywny, lekko kwaśny smak z delikatną nutą słodyczy, co sprawia, że są orzeźwiające i wyraziste. Suszony berberys jest przyjemnie chrupiący i świetnie sprawdza się jako coś „do podgryzania” w ciągu dnia.

Dużym plusem jest to, że berberys może wspierać kontrolę apetytu. Pomaga on stabilizować poziom glukozy we krwi, a jej wahania często powodują nagłe napady głodu i ochotę na słodycze. Dziennie należy jeść około 3 gramów, czyli mniej więcej jedną łyżeczkę suszonych owoców.

Właściwości zdrowotne berberysu

Berberyna zawarta w berberysie jest też cennym składnikiem w diecie osób zmagających się z podwyższonym ciśnieniem krwi.

Otóż badacze dowiedli, że przyjmowanie berberyny wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi średnio o niemal 6 jednostek i rozkurczowego ciśnienia krwi o 2,7 jednostek. Wyniki te świadczą o wysokiej skuteczności działania berberyny – powiedział dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Metaanaliza działania i bezpieczeństwa w leczeniu cukrzycy typu 2, hiperlipemii i nadciśnienia”. Specjalista od zdrowego odżywiania dodał także, że berberyna pomaga poprawiać lipidogram. Tutaj ekspert bazował na badaniu pod tytułem „Skuteczność i bezpieczeństwo berberyny w dyslipidemiach: systematyczny przegląd i metaanaliza randomizowanych badań klinicznych”.

Po pierwsze berberyna powoduje obniżenie poziomu frakcji LDL cholesterolu o 25 mg/dl, jak również przyczynia się do istotnego obniżenia poziomu trójglicerydów aż o 44 mg/dl. Po drugie stosowanie berberyny skutkuje wzrostem stężenia frakcji HDL cholesterolu – wyjaśnił ekspert.

