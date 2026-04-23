Trzyma cukier w ryzach i zwiększa sytość. Wlej 10 ml do szklanki i wypij przed śniadaniem

Istnieje wiele naturalnych sposobów, które mogą pomóc w poskromieniu apetytu. Jednym z najprostszych jest regularne spożywanie posiłków bogatych w białko i błonnik, które zapewniają dłuższe uczucie sytości. Ważne jest też odpowiednie nawodnienie organizmu, ponieważ pragnienie bywa często mylone z głodem. Pomocne może być również jedzenie w spokojnym tempie, co daje czas mózgowi na zarejestrowanie sytości. Dodatkowo sen i redukcja stresu mają duży wpływ na regulację apetytu.

Pij przed śniadaniem

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu na Instagramie wyjaśnił, że picie octu jabłkowego przed posiłkiem naprawdę dobrze wpłynie na nasz organizm. Ekspert wytłumaczył, że wystarczy 10 mililitrów tego płynu połączyć ze 100 ml wody i wypić przed posiłkiem. Jak zaznaczył – taka mieszanka może znacząco (nawet o 30 procent) obniżyć glikemię i poziom insuliny.

To oznacza, że twój organizm będzie sobie znacząco lepiej radził z regulacją poziomu glukozy i insuliny we krwi. Wypicie tego wpływa również na poczucie sytości, czyli dzięki temu prawdopodobnie w ciągu dnia będziesz jeść mniej, a to ułatwi ci odchudzanie – powiedział.

Jakie jeszcze właściwości ma ocet jabłkowy?

Picie octu jabłkowego nie tylko pomaga zredukować masę ciała. Działa antybakteryjnie, wpływa na obniżenie poziomu trójglicerydów i cholesterolu LDL. Jego regularne stosowanie zmniejsza też ryzyko miażdżycy, ułatwia trawienie i zapobiega problemom gastrycznym. Stosowanie go przed posiłkiem pozwala na lepsze wchłanianie składników pokarmowych, a także przeciwdziała anemii.

Są jednak pewne przeciwwskazania Octu jabłkowego nie powinny spożywać osoby z chorobami żołądka, takimi jak refluks czy wrzody, ponieważ może on nasilać dolegliwości. Ostrożność powinny zachować także osoby z problemami z uzębieniem oraz przyjmujące leki wpływające na poziom cukru we krwi.

Ekspert podpowiedział również, jak kupić dobry ocet jabłkowy. Najlepiej wybierać produkty bio, w szklanej butelce. Ważne jest, by produkt był mętny.

