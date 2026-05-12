Robię go w 3 minuty. Ten koktajl pomaga w odchudzaniu, a smakuje jak deser

Koktajle to świetny sposób na lekkie i pożywne śniadanie, zdrową przekąskę w ciągu dnia albo szybki posiłek po treningu. Są nie tylko smaczne, ale również bardzo proste i szybkie w przygotowaniu. Wystarczy kilka składników i blender, by w kilka minut stworzyć pełen witamin napój. To także doskonały sposób na „przemycenie” do codziennej diety większej ilości owoców i warzyw. Dzięki koktajlom można łatwo sięgać po produkty, których na co dzień jemy zbyt mało, a jednocześnie dostarczyć organizmowi cennych składników odżywczych, błonnika i energii.

Przepis na koktajl z 6 składników

Ten koktajl to idealne połączenie owocowej słodyczy i wartościowych składników odżywczych. Przepis na niego podał na swoim koncie znany dietetyk Michał Wrzosek. Mango i banan nadają mu naturalnie słodki, kremowy smak, a jednocześnie dostarczają witamin oraz energii na dobry początek dnia. Dodatek waniliowego skyru sprawia, że koktajl jest bardziej sycący i bogaty w białko.

Masło orzechowe dodaje delikatnej, orzechowej nuty i zdrowych tłuszczów, a nasiona chia wzbogacają napój o błonnik i cenne składniki odżywcze. Woda kokosowa natomiast nadaje całości lekkości i orzeźwiającego charakteru. To szybki, prosty i smaczny sposób na dostarczenie organizmowi wielu wartościowych produktów w jednej szklance. Podczas odchudzania dobrze więc zastąpi na przykład kolację.

Przepis: Wysokobiałkowy koktajl Ten koktajl będzie idealny jako szybka i zdrowa przekąska Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 348 Składniki 1/3 paczki mrożonego mango

1 banan

1 skyr waniliowy

1 łyżeczka masła orzechowego

1 łyżeczka nasion chia

1 szklanka wody kokosowej Sposób przygotowania Blendowanie składnikówWrzuć wszystkie składniki do blendera, dodaj wodę kokosową, a następnie zblenduj całość.

Czy koktajle pomagają w odchudzaniu?

Taki koktajl może wspierać proces odchudzania, ale sam w sobie nie „odchudza”. Jego zaletą jest to, że dostarcza sporo wartości odżywczych – białka ze skyru, błonnika z nasion chia i owoców oraz zdrowych tłuszczów z masła orzechowego. Dzięki temu może dawać uczucie sytości na dłużej i ograniczać podjadanie. To z kolei ułatwia utrzymanie deficytu kalorycznego, który jest kluczowy przy redukcji masy ciała.

Pamiętaj jednak, że podczas odchudzania najważniejszy jest deficyt kaloryczny. Najlepiej traktować taki koktajl więc jako pełnowartościowy posiłek lub przekąskę, a nie „magiczny” napój odchudzający.

