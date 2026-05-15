Uważaj na to przy zakupie lodów. „Prawdziwa pułapka” – ostrzega ekspertka

Gdy zaczyna się robić ciepło i pojawiają się pierwsze słoneczne dni, lody stają się dla wielu osób ulubionym deserem. Są cudownie orzeźwiające, więc doskonale sprawdzają się podczas letnich spacerów i spotkań z przyjaciółmi. Wybór smaków jest ogromny – od klasycznej wanilii i czekolady po owocowe i bardziej oryginalne kompozycje. Lody kojarzą się z wakacjami, relaksem i chwilą przyjemności, dlatego tak chętnie sięgają po nie zarówno dzieci, jak i dorośli.

Tuczące dodatki do lodów

Dietetyczka dr Hanna Stolińska opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym wyjaśniła, że do jedzenia lodów również należy podchodzić „z głową”.

Dlaczego jedzenie lodów często gubi nas na diecie? Winna rzadko jest sama, „czysta” gałka. Prawdziwą pułapką są dodatki, które drastycznie podbijają kaloryczność – zaczęła ekspertka.

Wyjaśniła, że na przykład tradycyjny rożek to dodatkowe 50–80 kcal do twojego deseru. Bita śmietana potrafi dorzucić nawet 100–150 kcal do porcji. Polewy (czekoladowa, karmelowa) to najczęściej niemal sam tłuszcz i cukier.

Warto być też świadomym różnic w samych smakach. Sorbet owocowy to około 40–60 kcal w gałce. Z kolei lody śmietankowe to 80–100 kcal, a te na bazie orzechów, masła orzechowego czy czekolady to już 120–160 kcal w jednej gałce – podsumowała.

Jak jeść lody, by nie zrujnować diety?

Dietetyczka podpowiada, żeby stosować dietę 80/20. Tą większą częścią twojego jadłospisu powinna być zdrowa, odżywcza żywność, a tę mniejszą możesz śmiało przeznaczyć na lody i inne przyjemności. Ważne jest też, żeby traktować lody tylko i wyłącznie jako deser po pełnowartościowym posiłku, a nie jako zamiennik obiadu czy kolacji. Niezwykle istotne jest też czytanie etykiet.

Dobry skład to podstawa. Na pierwszym miejscu powinno być mleko/śmietanka (w mlecznych) lub owoce (w sorbetach), a nie woda czy cukier. Unikaj syropu glukozowo-fruktozowego oraz częściowo utwardzonych tłuszczów roślinnych – podsumowała.

