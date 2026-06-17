Woda gazowana pomaga schudnąć? Naukowcy sprawdzili, co dzieje się w organizmie

Niektórzy zastanawiają się, która woda jest lepsza – gazowana czy niegazowana. Zwolennicy wody gazowanej cenią jej orzeźwiający smak, jaki daje podczas picia. Z kolei osoby wybierające wodę niegazowaną podkreślają, że jest łagodniejsza dla żołądka i często lepiej gasi pragnienie. Pojawia się również kwestia tego, który wybór lepiej wpłynie na naszą figurę.

Wpływ wody gazowanej na metabolizm i poziom cukru

Badanie pod tytułem „Can Carbonated Water Support Weight Loss?” opublikowane na łamach czasopisma „BMJ Nutrition Prevention & Health” w 2025 roku przeanalizowało wpływ wody gazowanej na metabolizm glukozy oraz jej potencjalną rolę w procesie odchudzania.

Dwutlenek węgla zawarty w wodzie gazowanej jest wchłaniany przez śluzówkę żołądka i przekształcany w wodorowęglan, co lekko przesuwa pH krwi w kierunku zasadowym. To z kolei może aktywować enzymy zwiększające wchłanianie i wykorzystanie glukozy przez organizm. Autor porównał ten mechanizm do hemodializy czyli procesu filtrowania krwi u pacjentów z niewydolnością nerek – odniosła się do efektów tego badania na swoim Facebooku profesor Ewa Stachowska, specjalistka w dziedzinie żywienia człowieka.

Trzeba jednak pamiętać, że choć proces ten zwiększa zużycie energii, ilość spalonych w ten sposób kalorii jest niewielka. Efekt ten nie jest więc na tyle duży, by samo picie wody gazowanej mogło realnie wpłynąć na zmianę naszej wagi. Podczas czterogodzinnej sesji organizm zużywa zaledwie 9,5 grama glukozy. To równowartość niepełnej łyżeczki cukru.

Co to oznacza w praktyce? Minimalną poprawę metabolizmu glukozy, zbyt małą, by realnie wpłynąć na masę ciała – dodała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Inne właściwości wody gazowanej

Picie wody gazowanej może zwiększać jednak uczucie sytości, a to z kolei może być pomocne w ograniczeniu spożywania pokarmów. Podobne działanie ma jednak też zwykła woda, której wypicie sprawia, że jemy po prostu nieco mniej. Podstawą odchudzania jest deficyt kaloryczny oraz regularna aktywność fizyczna.

Woda gazowana nie odchudza. Może być przyjemnym elementem zdrowej diety, ale nie jej zamiennikiem – podsumowała ekspertka.

Pamiętaj też, że picie wody gazowanej może powodować wzdęcia i gazy, a u osób z wrażliwym żołądkiem, zespołem jelita drażliwego lub refluksem może nasilać dolegliwości.

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