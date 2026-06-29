Dietetyczka kliniczna poleca te słodycze z marketu. Nie mają nawet 150 kcal

Nie oszukujmy się – niemal każdy z nas, bez względu na to, jak bardzo dba o dietę, ma czasem taki moment, że po prostu musi zjeść coś słodkiego. To zupełnie naturalna, ludzka rzecz. Czasami nachodzi nas ochota na kostkę czekolady do popołudniowej kawy, innym razem marzymy o kawałku ciasta po ciężkim, stresującym dniu. Najważniejsze jest jednak, by znać w tym wszystkim umiar.

Te słodycze poleca dietetyczka

Te słodycze nie mają nawet 150 kcal w porcji. Niektóre dostarczają nawet o połowę mniej. Śmiało możesz mieć je w swojej diecie, nawet jeśli jesteś na redukcji – powiedziała dietetyczka kliniczna Maria Brzegowy.

Specjalistka od zdrowego odżywiania opublikowała na YouTube nagranie, w którym poleciła słodkości, które w całej porcji mają naprawdę bardzo mało kalorii. Jest to między innymi batonik Kinder Country. Cały ma jedynie 135 kcal. Z kolei Knoppers ma 137 kcal, a mini baton Prince Polo ma jedynie 93 kcal. Batonik Dare ma 141 kcal, a Elitesse 106 kcal. Herbatniczki Bebe w całym opakowaniu mają 70 kcal, a jeden lizak Chupa Chups – 44–50 kcal.

Na diecie nie trzeba całkowicie rezygnować ze słodyczy. Można po nie sięgać od czasu do czasu, pamiętając, że najważniejszy jest umiar i zachowanie równowagi w codziennym jadłospisie.

Pamiętaj, że to nie cukier tuczy, a nadmiar kcal – podsumował trener Karol Pieczka w opublikowanym nagraniu.

Pomysły na domowe słodkości

Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, wcale nie musisz sięgać po gotowe słodycze. W domu można przygotować wiele prostych i mniej kalorycznych deserów, które świetnie zaspokoją ochotę na słodki smak. Dobrym pomysłem jest jogurt naturalny z owocami. Ja lubię do niego dodać też odrobinę miodu. Pyszne jest także pieczone jabłko z cynamonem, domowy pudding chia czy fit brownie na bazie banana i płatków owsianych. Takie przekąski są nie tylko smaczne, ale też często zawierają więcej wartości odżywczych niż klasyczne słodycze ze sklepu.

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