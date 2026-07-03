Schudnij 6 kg z tym koktajlem. Prosty przepis na redukcję poleca lekarz

„Klasyczny” sposób odchudzania dla wielu osób oznacza wyrzeczenia, ciągłe uczucie głodu, brak energii i spadki motywacji. Próby utraty nadwagi nie muszą jednak kończyć się zachciankami i objadaniem, o czym przekonuje ekspert. Redukcję ułatwi smaczne smoothie – wystarczy miksować i pić codziennie.

Lekarz mówi, jak łatwo wspomóc odchudzanie

Utrata wagi bywa wielkim wyzwaniem, zwłaszcza gdy trzeba trzymać się restrykcyjnej diety. Problemem tym zajął się lekarz Marek Skoczylas, który podzielił się rozwiązaniem w swoich mediach społecznościowych. Polecił włączenie do jadłospisu koktajlu, który pomaga poradzić sobie z napadami głodu i podjadaniem słodyczy. Jak podał, napój ten pozwoli schudnąć około 6 kg w ciągu roku.

– Tajemnicą tego koktajlu są składniki, które na przykład hamują nasz apetyt, w szczególności na produkty słodkie. A to, jak wiemy, pozwala nam spalać tkankę tłuszczową oraz usprawnia nasz metabolizm. I dzięki temu my naprawdę zwiększamy realnie swoje szanse na utratę wagi – zdradził ekspert.

Codzienny koktajl na redukcję według lekarza

Bazą tego smoothie jest dowolny rodzaj mleka, banan i świeży ananas. Natomiast składniki, które zapewniają skutecznie działanie mieszanki, to dodatki błonnikowe i przyprawy.

Pierwszym z nich jest mielone siemię lniane. Doktor Skoczylas przytoczył wyniki analizy badań klinicznych, która potwierdziła działanie tych nasion. Jedzone regularnie wspierają utratę kilogramów zwłaszcza u osób z nadwagą. Len ma też inne zalety, bo może pomóc w obniżeniu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia krwi.

– Po pierwsze, opóźnia opróżnianie żołądka, a po drugie wzmacnia uczucie sytości – podał lekarz. – Osoby, które odchudzają się i włączają jednocześnie do swojej diety od 20 do 30 g nasion lnu na dzień, osiągają lepsze rezultaty w porównaniu do osób, które siemienia lnianego w swojej diecie nie mają w ogóle.

W napoju jest też inulina. To także bogate źródło błonnika rozpuszczalnego w wodzie. Proszek jest pozyskiwany z korzenia cykorii podróżnik, znanej z mieszanek kawy zbożowej i suplementów diety. Inulina odżywia korzystną mikroflorę w jelitach i wspiera jej prawidłowy skład. U otyłych osób jest on zaburzony, co nasila powstawanie związków o działaniu prozapalnym. Jak wyjaśnił doktor, skutkuje to również nieprawidłowościami w wydzielaniu hormonów głodu i sytości, a co za tym idzie – nieuzasadnionym łaknieniem i tyciem.

– Sama suplementacja diety inuliną z cykorii przyczyniła się do obniżenia masy ciała blisko o 1 kg w przeciągu 12 tygodni – podał specjalista, cytując analizę badań klinicznych tego dodatku.

Jak działa imbir i cynamon na odchudzanie

Błonnik z siemienia lnianego i inulina to spore wsparcie, ale określone przyprawy smakowe jeszcze bardziej przyspieszą proces redukcji wagi. To na pewno mielona kora cynamonowca cejlońskiego, stosowana w dawce minimum 3 g dziennie. Taka porcja, mieszcząca się w płaskiej łyżeczce, obniżyła wagę uczestników badania przeciętnie o kilogram.

– Ta odchudzająca właściwość cynamonu oczywiście jest związana z obecnością w nim aldehydu cynamonowego. Otóż wykazano, że związek ten między innymi spowalnia opróżnianie żołądka i zmniejsza apetyt, kolejno: poprawia metabolizm glukozy oraz wpływa na aktywność genów, które odpowiadają za tempo naszego metabolizmu i spalanie tkanki tłuszczowej.

Silne działanie odchudzające posiadają też składniki imbiru, przy czym najlepiej działa świeży korzeń obrany ze skórki. Uzasadnieniem tego wyboru również jest duża analiza badań.

– Wykazała, że co najmniej 8-tygodniowa suplementacja diety imbirem w dawce 2 gramy na dzień skutkuje spadkiem masy ciała na poziomie 1,5 kilograma. To jest naprawdę imponujący wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że mówimy o samym imbirze bez uwzględnienia innych czynników, takich jak dieta czy chociażby aktywność fizyczna – podkreślił specjalista.

Jak zrobić skuteczny koktajl odchudzający

Przygotowanie jest banalnie proste, bo produkty wystarczy zblendować razem. Do przypraw polecanych przez doktora Skoczylasa można dołożyć własne, by otrzymać ulubioną wersję korzennego koktajlu. Natomiast owoce można wymienić, zachowując te same porcje. Ekspert proponuje maliny i kiwi, ale warto sięgnąć po różnorodne sezonowe owoce jagodowe, najlepiej kwaśne. Odpowiednia mieszanka pozwoli uzyskać optymalny smak i napój bez problemu zostanie w diecie na dłużej.

Przepis: Koktajl odchudzający Ten koktajl nie tylko pomaga schudnąć, ale też świetnie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 404 Składniki 1 dojrzały banan

plaster świeżego ananasa

3/4 szklanki mleka lub dowolnego napoju roślinnego bez cukru

2 łyżki zmielonych nasion lnu

2 łyżeczki inuliny

łyżeczka startego świeżego imbiru

pół łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie owocówObierz wszystkie owoce oraz imbir, a następnie pokrój je na mniejsze części. Wrzuć do blendera. Blendowanie składnikówDo owoców i imbiru dodaj także cynamon, inulinę oraz mleko. Całość zblenduj.

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