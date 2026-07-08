Lepsze niż cukierki. 5 razy mniej kalorii i mnóstwo witamin, ale uważaj na jedną rzecz

Wiele osób sięga po cukierki jako szybką przekąskę w pracy czy w domu. To normalne, sama często robię dokładnie to samo. Są one łatwo dostępne i smaczne. Niestety, większość cukierków zawiera duże ilości cukru oraz sztucznych dodatków, które, spożywane regularnie, mogą negatywnie wpływać na nasz organizm. Jest to więc chwila przyjemności, ale kosztem naszego zdrowia.

Przekąska lepsza niż cukierki

Zamiast tego lepiej sięgnąć po coś równie pysznego, a naturalnego. Ja ostatnio zajadam się winogronami. Są one naturalnie słodkie, dzięki czemu skutecznie zaspokajają ochotę na słodycze, a jednocześnie dostarczają organizmowi witamin, minerałów oraz cennych przeciwutleniaczy.

Zawierają one witaminy z grupy B (B1, B2, B6), a także witaminy A, E oraz C. Są także źródłem minerałów, takich jak: potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, mangan, cynk, miedź, chlor, jod i bor. Pamiętaj jednak, że ich ilości nie są duże, a więc jedzenie winogron jest jedynie dodatkiem do diety, a ty powinieneś kompleksowo dbać o poziom witamin i składników mineralnych w organizmie.

Z kolei w skórce tych owoców zawarta jest spora ilość pektyn, które należą do frakcji błonnika rozpuszczalnego. Wartościowe są nawet pestki winogron, ponieważ są bogate w antyoksydanty. Są ważne dla naszego zdrowia, gdyż pomagają neutralizować wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki organizmu i przyspieszać proces starzenia. Co więcej, te owoce przyczyniają się do obniżenia ciśnienia skurczowego krwi. Są polecane także w trakcie odchudzania, bo choć same z siebie nie mają właściwości odchudzających, to będą doskonałym zamiennikiem słodyczy czy innych kalorycznych przekąsek.

Sprawdziłam też, że w 100 g cukierków „Mieszanka Krakowska” jest 348 kcal, natomiast w 100 g winogron amerykańskich jest 66,9 kcal. Winogrona mają około 5,2 razy mniej kalorii niż „Mieszanka Krakowska”

Na to uważaj, sięgając po winogrona

Dietetyk Jakub Mauricz zwraca w opublikowanym nagraniu uwagę, że podczas jedzenia winogron także należy zachować umiar, ponieważ zawierają one cukier. Jak podaje ekspert od zdrowego odżywiania, w 100 g winogron jest 15 g cukru. Zauważa on, że nie ma nic złego oczywiście w dodawaniu tych owoców do sałatki czy pochrupaniu ich dla orzeźwienia, jednak problematyczne jest zjadanie na przykład pół kilograma lub więcej każdego dnia.

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