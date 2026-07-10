Nie jedz śniadania o tej porze. Ekspert wskazuje godzinę, która może pomóc schudnąć

Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Wiele osób zjada je krótko po przebudzeniu, wierząc, że w ten sposób łatwiej pozbędzie się nadprogramowych kilogramów. Z tym powszechnym przekonaniem stanowczo rozprawia się profesor Tim Spector, epidemiolog genetyczny z King’s College London. Ekspert stawia sprawę jasno: współczesny styl życia wymaga zupełnie innego podejścia do porannego menu.

O której godzinie najlepiej jeść śniadanie?

Dlaczego „stary” model żywienia przestał nam służyć? Odpowiedź jest banalnie prosta: współczesne społeczeństwo je kolacje o wiele później niż poprzednie pokolenia. A skoro tak, to spożywanie śniadań chwilę po przebudzeniu – jak przekonuje ekspert – mija się z celem i nie ma większego sensu. Specjalista radzi, by przesunąć godzinę pierwszego posiłku i rozpocząć go o jedenastej. Taki zabieg to najprostszy sposób, by osiągnąć czternaście godzin nocnego postu (przy założeniu, że kolację spożywamy około 21).

Późniejsze śniadanie może przynieść organizmowi pewne korzyści. Wydaje mi się, że czas zweryfikować wiele przekonań o tym, co jest dla nas niezdrowe. Nauka cały czas się rozwija i pojawia się coraz więcej nowych odkryć – wskazał profesor Spector podczas Cheltenham Science Festival.

Czternastogodzinny post nocny wywiera pozytywny wpływ na mikrobiom jelitowy. Mikroorganizmy bytujące w układzie pokarmowym – jak wyjaśnił specjalista – funkcjonują zgodnie z własnym rytmem dobowym i potrzebują czasu na odpoczynek. Zapewnienie im odpowiedniej przerwy sprawia, że stają się bardziej wydajne i mogą sprawniej uczestniczyć w procesach związanych z trawieniem i metabolizmem.

Usprawnienie działania jelit przekłada się na lepsze kontrolowanie masy ciała. Badania sugerują, że dzięki regularnemu stosowaniu 14-godzinnego postu – na przykład poprzez przesunięcie śniadania – można zrzucić od 2 do 5 kilogramów w ciągu kilku miesięcy, bez konieczności zmniejszania ilości spożywanego jedzenia.

Indywidualne podejście do jedzenia

Zmiana godziny spożywania śniadań to nie wszystko. Ważne jest również to, co włączamy do swojego jadłospisu. Tim Spector kładzie nacisk na indywidualne podejście do komponowania posiłków. „Nasze badania pokazują, że nie ma jednego idealnego śniadania dla wszystkich. Jedni lepiej reagują na posiłek bogaty w węglowodany, inni na ten z większą ilością tłuszczu. Warto o tym pamiętać” – podkreślił ekspert.

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