Dietetyczka pokazała fit zamienniki popularnych produktów. Ten sam smak, a połowa kalorii

Odchudzanie nie musi oznaczać rezygnacji z ulubionych smaków ani rygorystycznych wyrzeczeń. Kluczem do sukcesu są świadome wybory i drobne zmiany w codziennym jadłospisie, które z czasem przynoszą zauważalne efekty. Wystarczy zamienić niektóre popularne produkty na ich mniej kaloryczne odpowiedniki, aby ograniczyć liczbę spożywanych kalorii bez odczuwania dużej różnicy w smaku.

Mniej kaloryczne zamienniki popularnych produktów

Dietetyczka Paulina Ihnatowicz w opublikowanym wpisie na Instagramie pokazała mniej kaloryczne zamienniki znanych produktów. Zamiast ketchupu marki „Pudliszki”, który ma 116 kcal w 100 g, lepiej wybrać ten produkt w wersji keto – chodzi o ketchup sycylijski marki „Roleski”, który ma 41 kcal w 100 g. W Biedronce gorszym wyborem będzie chleb całe ziarno – w 100 g ma 322 kcal, a lepszym chleb żytni Pano, który ma 198 kcal w 100 g.

Świetnym zamiennikiem cukru trzcinowego (400 kcal w 100 g) jest erytrytol, który ma 0 kcal. Z kolei zamiast śmietanki 30% marki „Piątnica”, która zawiera 298 kcal w 100 g, lepiej kupić śmietanę 12% tej samej marki. W 100 g ma 134 kcal. Od pomidorów suszonych w oleju, które w 100 g mają 202 kcal, lepsze będą pomidory suszone namoczone – mają 107 kcal w 100 g. Zamiast wkładać do koszyka serek homogenizowany waniliowy marki „Piątnica” (138 kcal w 100 g), lepiej wrzucić jogurt waniliowy Skyr (82 kcal w 100 g) tej samej marki. Z kolei w przypadku mięsa lepszym wyborem będzie mięso mielone z kurczaka (144 kcal w 100 g) zamiast mięsa mielonego z karkówki (244 kcal w 100 g).

Te przykłady to tylko inspiracja. Wszystkie produkty mogą być częścią diety odchudzającej. Wszystko zależy od ilości i tego, czy finalnie mieścisz się w swoim deficycie kalorycznym, który jest kluczowy do tego, aby chudnąć – wyjaśniła ekspertka.

Zasady efektywnego i zdrowego odchudzania

Zdrowe odchudzanie to proces, który polega na stopniowej redukcji masy ciała poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę oraz regularną aktywność fizyczną. Kluczowe jest spożywanie pełnowartościowych produktów, takich jak warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, chude źródła białka i zdrowe tłuszcze, przy jednoczesnym ograniczeniu wysoko przetworzonej żywności i nadmiaru cukru. Ważne jest również dbanie o odpowiednie nawodnienie oraz sen, ponieważ mają one wpływ na metabolizm i samopoczucie. Zdrowe tempo odchudzania pozwala osiągnąć trwałe efekty i zmniejsza ryzyko wystąpienia efektu jo-jo.

Najważniejsze to dopasować dietę do siebie i swoich preferencji, bo wtedy łatwiej utrzymać ją na dłużej – podsumowała specjalistka od zdrowego odżywiania.

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