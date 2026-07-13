Ekspert poleca ten ryż z Biedronki. Ma 60 proc. mniej kalorii niż zwykły

Ryż to jeden z podstawowych składników, który często gości w domach wielu Polaków. Jest ceniony za swoją uniwersalność i łatwość przygotowania, dlatego wykorzystuje się go w wielu codziennych potrawach. Najczęściej podaje się go jako dodatek do dań obiadowych, na przykład do mięsa, warzyw czy sosów. Ryż sprawdza się jednak nie tylko podczas obiadu. Można z niego przygotować także pyszne i pożywne śniadanie, takie jak tradycyjny ryż na mleku.

Najlepszy ryż z Biedronki na odchudzanie

Specjalista od zdrowego odżywiania Bartek Szkutnik opublikował na Instagramie nagranie, w którym wskazał najlepszy ryż z Biedronki.

Ten ryż z Biedronki ma 60 proc. mniej kalorii i pokona twój głód na redukcji – powiedział.

Chodzi o ryż Konjac z mąką ryżową. Jak wyjaśnił ekspert, mąka konjac to 48 proc. składu, a zaraz za nią jest 44 proc. mąki ryżowej.

Zyskuje na tym smak i konsystencja, a wartości odżywcze nadal robią ogromną różnicę – wyjaśnił.

Dodał, iż producent podaje, że 100 g tego ryżu zalanego wrzątkiem ma 65 kcal. Na 100 g suchego ryżu daje to więc około 143 kcal. Dla porównania zwykły ryż biały ma 365 kcal w 100 g. Cena to tylko 3,99 zł.

Pomysły na jedzenie tego ryżu

Ten produkt doskonale sprawdza się jako dodatek do dań obiadowych, takich jak gulasze, potrawki, dania z kurczakiem, rybą czy warzywami. Można przygotować z niego także popularne dania jednogarnkowe, risotto, zapiekanki oraz sałatki ryżowe.

Taki ryż można zjeść nie tylko w wersji wytrawnej. Spróbuj dodać do niego cynamon, skyr naturalny, erytrytol i owoce – powiedział specjalista.

Ryż na słodko można przygotować również na mleku z dodatkiem cynamonu, wanilii i odrobiny miodu, dzięki czemu staje się kremowy i aromatyczny. Idealnie sprawdzi się też jako deser. Ciekawym pomysłem jest podanie go z duszonymi jabłkami, rodzynkami lub świeżymi owocami, które nadadzą mu naturalnej słodyczy i świeżości.

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