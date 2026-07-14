Wsyp pół łyżeczki do porannej kawy. Podkręca metabolizm i spalanie tłuszczu

Codzienna kawa może lepiej sprzyjać szczupłej sylwetce, gdy zawiera popularną przyprawę. W „złotej” wersji z kurkumą pomaga też zwalczać stan zapalny i wspierać inne aspekty zdrowia. Warto jej spróbować.

Kawa na szybszy metabolizm

Bazę napoju stanowi klasyczna czarna kawa. Co prawda nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, ale może pomóc. Korzystny wpływ na metabolizm ma nie tylko kofeina, ale także antyoksydanty z ziarna.

Jak wynika z badań, kofeina może czasowo podnosić podstawową przemianę materii, która wpływa na tempo zużywania kalorii, jak również uruchamiać spalanie tłuszczu. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nasila produkcję ciepła (tzw. termogeneza). Efekt jest największy, gdy jest wypijana przed aktywnością. Zaobserwowano ponadto wzrost wydolności i tymczasową redukcję apetytu. Wpływ na metabolizm potwierdziła m.in. brazylijska analiza 13 badań klinicznych z 2025 r., przy czym naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że efekty są zmienne.

W niniejszym przeglądzie literatury zidentyfikowano kofeinę jako powszechnie spożywaną substancję o potencjale termogenicznym i korzystnym wpływie na metabolizm energetyczny, wspomagającą odchudzanie i leczenie otyłości. Jednak jej działanie różni się w zależności od dawki, indywidualnej wrażliwości i częstotliwości stosowania, potencjalnie powodując działania niepożądane, takie jak bezsenność i nerwowość przy dużych dawkach – napisali autorzy badania „Kofeina: wpływ na metabolizm energetyczny i leczenie otyłości”.

Można jednak sprawić, że codzienny napój będzie jeszcze lepiej wpływał na przemianę materii bez zwiększania jego dziennej porcji. To dodanie mielonej kurkumy.

Złota kawa na odchudzanie

O korzyściach z sięgania po tę przyprawę wiadomo już całkiem sporo. Zawarta w niej kurkumina ma silne właściwości przeciwzapalne, dzięki którym może łagodzić bóle w układzie ruchu. Może wspierać nastrój, funkcjonowanie mózgu i trawienie, a także ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi. Efekty te podsumowali w 2025 r. badacze chińscy w przeglądzie 25 badań kliniczych.

Wykazano, że doustna kurkumina jest bezpieczna i terapeutyczna dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, z potencjalnymi korzyściami w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, poziomu cukru we krwi, lipidów i ciśnienia krwi. Kurkumina jest również powiązana z poprawą w przypadku bolesnego miesiączkowania i zespołu policystycznych jajników; stanu zapalnego, w tym RZS, COVID-19 i popromiennego zapalenia skóry; czynności wątroby i nerek; oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych i psychicznych – podali autorzy pracy opublikowanej w piśmie „Frontiers in Pharmacology”.

Natomiast potwierdzeniem wpływu przyprawy na obniżenie wagi jest analiza prac naukowych z 2023 r. z „The American Journal of Clinical Nutrition”, choć efekty u pacjentów znacznie się różniły.

Wszystkie formy kurkuminy, takie jak całe związki, ekstrakt z kurkuminy i mieszanki o zwiększonej biodostępności, istotnie zmniejszyły BMI – podali tajscy naukowcy. – Istotny efekt kurkuminy zaobserwowano u osób z BMI od 25 do 29,9 i ≥30 kg/m2, ale nie u osób z prawidłowym poziomem BMI.

Co więcej, spadek współczynnika masy ciała BMI był istotny u osób dorosłych z zespołem metabolicznym, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i zespole policystycznych jajników (PCOS), ale nie u tych z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek.

Przygotowanie kawy z kurkumą

Napój kawowy jest bardziej polecany niż woda czy herbata z kurkumą, z których kurkumina jest praktycznie nieprzyswajalna. Rozpuszcza się tylko w tłuszczu, dlatego dodatek zawierającego go mleka jest niezbędny. Alternatywą jest mała porcja oliwy, oleju kokosowego czy masła, ale to już całkiem zmienia smak mieszanki.

Przy spożywaniu kurkumy z tłuszczami lub olejami w żywności może ona zostać wchłonięta bezpośrednio do krwiobiegu przez układ limfatyczny, omijając metabolizm wątrobowy. Ponadto czarny pieprz, który zawiera piperynę, zwiększa biodostępność kurkumy, spowalniając metabolizm kurkuminy, co pozwala kurkuminie pozostać dłużej w organizmie – podali autorzy wspomnianego badania z Tajlandii pt. „Wpływ suplementacji kurkuminą na utratę masy ciała i wskaźniki antropometryczne”.

Działanie i smak mieszanki warto podbić dodatkowo prawdziwym cynamonem, czyli tym cejlońskim o cienkiej korze, oraz ekstraktem z wanilii. Prawidłowe przygotowanie wymaga krótkiego ogrzewania mleka z przyprawami, a później dodania naparu kawy.

Przepis: Kawa z kurkumą Pobudzający napój ze złotą przyprawą. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 3 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 110 w każdej porcji Składniki 400 ml mleka 2% tłuszczu

1 płaska łyżeczka mielone kurkumy

1/2 płaskiej łyżeczki czarnego pieprzu

1/2 płaskiej łyżeczki cynamonu cejlońskiego

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

100 ml espresso lub mocnej kawy Sposób przygotowania Podgrzewanie mlekaDo rondelka wlej mleko i wrzuć przyprawy. Podgrzej, aż będzie gorące. Mieszanie napojuWlej mleko do 2 kubków i dolej po porcji kawy. Mleko możesz też wcześniej spienić.

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