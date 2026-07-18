Jedz te lody bez wyrzutów sumienia. Mają najmniej kalorii, a Polacy rzadko je wybierają

Latem większość z nas najchętniej sięga po lody. To jeden z ulubionych sposobów na ochłodę. Ten przysmak kojarzy nam się po prostu też z wakacjami i beztroską. Niestety osoby, które są na diecie i starają się zredukować masę ciała, często rezygnują z lodów w obawie przed dodatkowymi kaloriami. Warto jednak pamiętać, że odpowiednio dobrane porcje i świadome wybory mogą pozwolić cieszyć się tym letnim przysmakiem także podczas odchudzania.

Lody najlepsze na odchudzanie

Dietetyczka Klaudia Wojciechowska opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym wyjaśniła, jakie smaki lodów będą najlepsze na odchudzanie. Przedstawiła ona porównanie kaloryczności jednej gałki ośmiu różnych smaków. Z zestawienia wynika, że zdecydowanie najmniej kaloryczną opcją są sorbety, gdzie gałka cytrynowego ma 54–60 kcal, a malinowego 65–73 kcal.

Nieco więcej energii dostarczają lody truskawkowe (90–95 kcal) oraz karmelowe (111–123 kcal). Najbardziej kaloryczne okazują się klasyczne, kremowe smaki, takie jak czekoladowe, śmietankowe, pistacjowe oraz waniliowe, których wartość energetyczna waha się w granicach od 123 do nawet 140 kcal w gałce.

Pamiętaj jednak o tym, że wielkości gałek lodów są różne. W nowoczesnych lodziarniach rzemieślniczych porcje nakładane łopatką bywają jednak gigantyczne i mogą ważyć nawet 80–100 g. W takim przypadku podane kalorie trzeba po prostu pomnożyć razy dwa. Co więcej, wskazane przez dietetyczkę wartości są uśrednione, ponieważ każda lodziarnia stosuje własne receptury i składniki o różnej jakości.

O tym musisz pamiętać

Wartości dotyczą wyłącznie samych lodów. Standardowy, słodki wafelek (zwłaszcza ten większy) może dodać do twojego deseru od 50 do nawet 150 dodatkowych kalorii. Jeśli zależy ci na czystym bilansie, bezpieczniejszy będzie papierowy kubeczek.

Co więcej, często lody jemy z różnymi dodatkami. Polewa czekoladowa, kolorowa posypka, bita śmietana czy rurka z kremem to drobiazgi, które potrafią błyskawicznie podwoić kaloryczność całej porcji. Z nimi mały deser łatwo zamienia się w bombę kaloryczną.

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