Ekspert pokazał najlepszą przekąskę na odchudzanie. Tylko 191 kcal w całej paczce

Podczas odchudzania wcale nie musimy całkowicie rezygnować z przekąsek. Kluczem nie jest eliminacja wszystkiego, co sprawia nam przyjemność, ale dokonywanie mądrych wyborów i zachowanie odpowiedniego balansu. Zamiast sięgać po wysokokaloryczne produkty o małej wartości odżywczej, warto wybierać przekąski, które dostarczą nam energii, sytości i cennych składników odżywczych. Owoce, jogurty naturalne, orzechy w odpowiedniej ilości czy warzywa z wartościowymi dodatkami mogą być świetnym uzupełnieniem diety. Typowe przekąski z supermarketu też nie są zabronione, jednak muszą mieć dobry skład i małą kaloryczność.

Najlepsza przekąska na odchudzanie z Lidla

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu na Instagramie powiedział, jaki produkt najlepiej kupić w tym supermarkecie, jeśli jesteśmy na diecie. Zauważył, że pomoże on na redukcji, jednak nie chodzi tylko o głód fizyczny. „Oszuka” też twoją głowę podczas cięższych dni deficytu kalorycznego.

Polecaną przekąską podczas odchudzania jest Snack Day Groch, czyli chrupiąca przekąska. Ma tylko 191 kcal w paczce. Specjalista dodał też, że zawiera cztery razy mniej tłuszczu niż chipsy. Cena to 4,49 zł.

Domowe fit przekąski

Różne rodzaje dietetycznych przekąsek możesz też bez trudu przygotować samodzielnie w domu. W ten sposób będziesz mieć pełną kontrolę nad składnikami, jakich używasz. Dobrym wyborem mogą być na przykład domowe batony owsiane, kulki mocy z dodatkiem orzechów i kakao, pieczone warzywne chipsy, jogurtowe desery z owocami czy chrupiące przekąski, na przykład z ciecierzycy. Jako lekką przekąskę możesz wybrać też popcorn, samodzielnie prażąc ziarna kukurydzy na gorącym powietrzu (bez użycia tłuszczu).

Nawet zdrowe i dietetyczne przekąski, jeśli są spożywane w nadmiernych ilościach, mogą utrudniać odchudzanie, a także prowadzić do przyrostu masy ciała. Kluczem jest nie tylko wybór wartościowych produktów, ale również kontrolowanie porcji i zachowanie odpowiedniego bilansu kalorycznego w ciągu dnia.

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