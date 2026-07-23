Mąka migdałowa czy kokosowa? Obie są zdrowe, ale jedna ma 4 razy więcej błonnika

Mąka jest jednym z najważniejszych składników wykorzystywanych w kuchni. Używamy jej do przygotowywania wielu wypieków, takich jak chleb, bułki, ciasta, ciasteczka czy naleśniki. Jest również niezbędna do przyrządzania różnych potraw, między innymi makaronów, pierogów, klusek oraz do zagęszczania zup i sosów. Często kojarzy nam się z produktem, który nie wpływa dość dobrze na nasz organizm. Owszem, jeśli jest to mąka pszenna.

Która mąka jest lepsza: migdałowa czy kokosowa?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku mąki migdałowej czy kokosowej. Obie z nich są świetną, bezglutenową alternatywą dla klasycznej mąki pszennej. Mąka migdałowa powstaje ze zblanszowanych i zmielonych migdałów. Ma delikatnie orzechowy, słodkawy smak. Jest bogata w zdrowe tłuszcze nienasycone, witaminę E, magnez oraz białko. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zawiera sporo kalorii. W 100 g tego produktu jest około 600 kcal. Osoby, które dbają o ujemny bilans kaloryczny, powinny więc na nią uważać. Mąka migdałowa zawiera średnio od 10 do 12 gramów błonnika w 100 gramach.

Z kolei mąka kokosowa powstaje ze zmielonego, odtłuszczonego miąższu kokosa. Ma wyraźnie kokosowy smak. Jej dużą zaletą jest to, że ma znacznie mniej kalorii. Ma także mało tłuszczu, ale za to pokaźną ilość błonnika pokarmowego (nawet ok. 35–40 g w 100 g). Ma więc niemal cztery razy więcej niż wspomniana wcześniej mąka migdałowa. To oznacza, że doskonale syci, ale także wspiera pracę jelit.

Mąki kokosowej nie można zastąpić mąką migdałową w proporcji 1:1. Przy mące kokosowej musisz użyć jej znacznie mniej (zazwyczaj 1/3 lub 1/4 porcji zwykłej mąki) oraz mocno zwiększyć ilość płynów lub dodawanych jajek.

Do czego używać tych mąk?

Mąka migdałowa dobrze nadaje się do ciast kruchych, spodów do tart, biszkoptów, tradycyjnych makaroników, ciasteczek oraz makowców. Sprawdzi się także jako bezglutenowa panierka, na przykład do kurczaka czy kotletów (dobrze się przypieka).

Z kolei mąka kokosowa będzie odpowiednia do puszystych naleśników, omletów, muffinek, babek oraz racuchów. Dzięki silnym właściwościom chłonnym jest idealna do zagęszczania sosów, zup, domowego budyniu, a także do robienia kulek mocy (np. z daktylami i kakao) bez pieczenia.

Czytaj też:

Ma obłędny różowy kolor, 10 g białka i zero cukru. Ten malinowy naleśnik to nowy hit Czytaj też:

Twaróg i serek wiejski. Oba wspierają odchudzanie, ale jeden działa lepiej