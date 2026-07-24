Na fit pizzę ścieram to warzywo. Mój spód ma 5 razy mniej kalorii niż zwykły placek

Pizza jest pyszna, ale wysokokaloryczna. To sprawka nie tylko sera czy tłustych dodatków na wierzch. Spora część energii pochodzi z mącznego ciasta. Na diecie niskokalorycznej można więc zjeść tylko niewielki kawałek. Jednak na tej, która ogranicza węglowodany, takie danie nie ma racji bytu. Jest jednak lekki i genialny zamiennik spodu, który można przygotować z taniego warzywa.

Spód z kalafiora zamiast pszennego placka

Mąka, woda, drożdże, sól – składników jest niewiele, a za to kalorii mnóstwo. Stugramowa porcja placka lub gotowego blatu do pizzy to średnio 250 kcal. Tymczasem podobnie wyglądający i smaczny spód zrobiony z kalafiora zapewnia w tej ilości około 5 razy mniej energii, bo tylko 47 kcal.

Podczas gdy tradycyjny placek zawiera około 50 g węglowodanów w podanej ilości, w moim jest tylko 7,8 g. Dzięki temu to dobra opcja nie tylko na diecie niskokalorycznej, ale też ograniczającej ten składnik – low carb oraz keto.

Szykowanie ciasta z kalafiora

Aby zamienić warzywo w ciasto, trzeba najpierw je osuszyć. Wygodnym rozwiązaniem jest starcie lub zblendowanie kalafiora i podpieczenie na blasze. Po takiej wstępnej obróbce trzeba go dobrze odcisnąć, po czym można dołożyć resztę składników. Jest wśród nich jajko, które scala masę, a także smakowity parmezan. Mieszankę uzupełnia granulowany czosnek. Po uformowaniu z tego blatu trzeba podpiec go tak samo, jak placek pszenny.

Sposób na pizzę z kalafiora z kurczakiem

To danie w lżejszej wersji można przygotować z klasycznymi dodatkami. Wychodzi jednak najlepiej, gdy jest mniej tych mokrych. Dlatego warto ograniczyć ilość sosu pomidorowego, który także źródłem cukrów. W wysokobiałkowej wersji pizzy świetnie sprawdzają się podsmażone kostki kurczaka. Kompozycję składników uzupełniają podobnie przygotowane pieczarki i cebula. Na wierzch idzie połączenie startej mozzarelli i żółtego sera. Tu sprawdza się zwykły rodzaj, oprócz goudy również tylżycki czy edamski. Całość wymaga już tylko kilku minut w piekarniku, by na pizzy powstała roztopiona, ciągnąca warstwa.

Tak przygotowane danie zapewnia jedynie 150 kcal w porcji około 120 g, ponad 12 g białka, niespełna 8 g tłuszczu, około 9,5 g węglowodanów i 3,1 g błonnika. Gdy przeliczyłam kaloryczność tej pizzy dla wersji na pszennym cieście, moja okazała się prawie o połowę lżejsza.

Przepis: Keto pizza z kalafiora z kurczakiem Warzywna wersja pszennego placka z niskowęglowodanowymi dodatkami. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 150 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 1 kg różyczek kalafiora (średnia sztuka)

1/4 szklanki startego parmezanu

1 jajko

1/2 łyżeczki granulowanego czosnku

1 szczypta soli Na sos: 2 łyżki przecieru pomidorowego

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżka oliwy z oliwek

1/2 łyżeczki suszonego oregano

sól i świeżo mielony czarny pieprz Na wierzch: 200 g piersi z kurczaka

150 g brązowych pieczarek

1 cebula

2 łyżki oliwy z oliwek

1/4 szklanki startej mozzarelli

1/4 szklanki startego żółtego sera, np. goudy

sól i pieprz Sposób przygotowania Mieszanie sosuPołącz przecier i koncentrat pomidorowy, dołóż oliwę i oregano, dopraw do smaku solą i pieprzem. Podsmażanie dodatkówPokrój kurczaka w kostkę, pieczarki potnij w grube plasterki, a cebulę posiekaj. Rozgrzej suchą patelnię na dużym ogniu, wrzuć grzyby i smaż bez mieszania, aż odparuje z nich woda i się przyrumienią. Zdejmij z patelni, dodaj oliwę i cebulę. Smaż do zeszklenia, wrzuć kurczaka i podsmażaj przez 3-4 minuty, aż złapie kolor. Szykowanie kalafioraZetrzyj kalafiora na drobnym oczku lub zblenduj na okruchy. Wysyp na blachę wyłożoną pergaminem. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza i piecz przez około 20 minut, mieszając w połowie czasu. Wystaw, a gdy przestygnie, włóż warzywo w czystą ściereczkę lub gazę i dobrze odciśnij. Ostudź, dodaj parmezan, jajko, czosnek i sól, połącz składniki. Pieczenie pizzyZ ciasta kalafiorowego uformuj duży, cienki placek na blaszce wyłożonej pergaminem. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez 15 minut. Posmaruj placek sosem, rozłóż pieczarki i kurczaka z cebulą, posyp mieszankę serów. Piecz jeszcze 5-7 minut, aż ser się roztopi.

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