Do sałaty dorzucam po garści tych owoców. Ten koktajl syci na długo i pomaga schudnąć

Odchudzanie może być łatwiejsze z zielonym koktajlem. To skoncentrowane źródło cennych składników, które zapewnia sytość i niewiele kalorii. Wystarczy zmiksować proste produkty.

Zielone smoothie jako wspomaganie odchudzania

Nie bez powodu koktajle z warzyw liściastych są polecane na dietach odchudzających. Ich składniki mają małą zawartość kalorii w dużych porcjach, czyli tak zwaną niską gęstość energetyczną. Zapewniają sporo błonnika i wyróżnia je niski indeks glikemiczny. Sprzyjają więc sytości bez podbijania energii w diecie. A wypijane zamiast posiłków czy wysokokalorycznych przekąsek pomagają oszczędzać kalorie.

Warzywa i owoce są też szczególnie bogate w witaminy, minerały i inne związki aktywne wspierające zdrowie. Takie produkty poleca dr Joel Furman, amerykański twórca diety nutritariańskiej. Jego zdaniem to klucz w prewencji otyłości i rozwoju chorób przewlekłych. Na swojej stronie podaje, jak we właściwy sposób zrobić zielone smoothie wspierające metabolizm.

Najlepszy zielony koktajl według eksperta

Już na wstępie lekarz ostrzega, że zielony napój nie powinien zawierać zbyt wiele owoców, które podnoszą jego indeks glikemiczny. Gdy jest zbyt wysoki, skoki stężenia cukru we krwi są zbyty duże. Mają niekorzystny wpływ na metabolizm i zakłócają chudnięcie.

Aby zmaksymalizować wartość odżywczą i ograniczyć wpływ na poziom glukozy we krwi zarówno koktajli, jak i soków, należy używać głównie zielonych warzyw liściastych i innych warzyw, a także dodawać jedynie niewielką ilość owoców dla smaku – tłumaczy dr Joel Fuhrman.

Jak wyjaśnia specjalista, korzyści z przyjmowania warzyw i owoców w zblendowanej formie to większa dostępność wielu mikroskładników odżywczych, w tym witamin i antyoksydantów. Natomiast włączenie źródeł tłuszczu może dodatkowo zwiększyć wchłanianie karotenoidów z zielonych warzyw liściastych. Ekspert poleca orzechy i nasiona, ale można sięgnąć także po awokado, olej z tego owocu albo oliwę.

Ekspert radzi jednak, by ograniczyć zielone koktajle czy soki do jednego dziennie i nie zastępować nimi sałatek. Smoothie poleca zwłaszcza jako jako pierwszy posiłek, choć oczywiście może stanowić też przekąskę lub kolację.

Receptura zielonego koktajlu z sałatą i owocami leśnymi

Bazą napoju jest łagodna w smaku sałata masłowa, z którą nie wychodzi zbyt gorzki. Można użyć także innej odmiany, również roszponki. Warto jednak dorzucić choć trochę ciemniejszych, bardziej odżywczych liści, na przykład sałaty rzymskiej. Zielony kolor, smak i poziom witaminy C w tym smoothie podbijają natka pietruszki i mięta. Słodycz pochodzi z banana i owoców jagodowych. Wystarczy dorzucić po garstce malin, jeżyn i borówek. Składniki najlepiej zblendować w dwóch etapach, zaczynając od rozbicia liści na niewielkie drobiny. Później dorzuca się miękkie owoce, które nie potrzebują długiego miksowania. Trzeba przygotować też wodę mineralną, by móc dolewać ją według potrzeb.

Smak mieszanki podkręca sok z cytryny, ale można użyć też bezkalorycznego słodzika. To nie jest jednak słodki owocowy koktajl, więc niektóre osoby mogą potrzebować takiego dodatku. Erytrytol należy dosypać na etapie rozdrabniania sałaty z ziołami, bo słabo rozpuszcza się w zimnych płynach.

Przepis: Zielony koktajl z sałatą i owocami leśnymi Sycące i odświeżające smoothie na śniadanie lub kolację. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Roślinna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 215 Składniki 1 główka sałaty masłowej lub innej (200 g)

4-5 gałązek natki pietruszki

2-3 gałązki świeżej mięty lub melisy

1 mały banan

30 g malin

30 g jeżyn

30 g borówek amerykańskich

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1/2 cytryny

woda mineralna Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmytą i osuszoną sałatę porwij na kawałki i posiekaj z grubsza zioła. Wyciśnij sok z cytryny. Blendowanie koktajluWłóż sałatę i zioła do kielicha blendera lub wysokiego, wąskiego naczynia. Wlej oliwę i nieco wody, zmiksuj z grubsza. Dodaj owoce i więcej wody, blenduj do uzyskania pożądanej konsystencji napoju.

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