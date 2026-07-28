Możesz je jeść i chudnąć. Dietetyk pokazał najlepsze fit lody bez cukru z Biedronki

Wiele osób uważa, że lody podczas diety są całkowicie zakazane. To jednak nie jest prawda — w dobrze zbilansowanym sposobie odżywiania jest miejsce także na małe przyjemności. Kluczowe znaczenie ma nie sam fakt zjedzenia lodów, ale to, jakie produkty wybierasz i jak często po nie sięgasz.

Nowe dietetyczne lody w Biedronce

W Biedronce pojawiło się wiele fit nowości, które będą idealne dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Dietetyk Krystian Krysa w opublikowanym poście na Instagramie poleca lody bez dodatku cukru marki „Marletto”. W 100 g mają aż 14 g błonnika. Ich największą zaletą jest to, że nie zawierają dodanego cukru. Są one słodzone między innymi erytrytolem, który ma praktycznie 0 kcal i nie podnosi poziomu glukozy we krwi.

Całe opakowanie ma około 310–313 kcal (w zależności od smaku). Dla porównania – klasyczne lody o takiej objętości potrafią mieć nawet 800–1000 kcal. Za 500 ml trzeba zapłacić 13,99 zł. Dostaniesz je w dwóch wersjach smakowych: waniliowe z sosem malinowym i waniliowe z sosem mango-marakuja. Są świetnym „zamiennikiem” dla tradycyjnych, wysokokalorycznych lodów. Pozwalają zaspokoić ochotę na słodkości bez rozbijania twojego dziennego limitu kalorii.

Pamiętaj jednak, by nie jeść całego opakowania na raz. Widnieje na nim napis: „Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający”. Przy zjedzeniu całego kubeczka dostarczysz organizmowi prawie 40 g błonnika i spory ładunek polioli (grupy niskokalorycznych substancji słodzących), co u osób wrażliwych może skończyć się wzdęciami i bólami brzucha. Dla porównania: zalecane dzienne spożycie błonnika dla dorosłego człowieka wynosi ok. 25–30 g.

Jak zrobić domowe fit lody?

Domowe fit lody to prosty sposób na zdrowy i orzeźwiający deser bez dużej ilości cukru i zbędnych dodatków. Można je przygotować na bazie mrożonych owoców, jogurtu naturalnego lub skyru, dzięki czemu będą kremowe i pełne białka. Wystarczy zblendować ulubione owoce, dodać jogurt oraz ewentualnie odrobinę miodu lub słodzika, a następnie przełożyć masę do zamrażarki. Po kilku godzinach otrzymamy pyszne, lekkie lody idealne na ciepłe dni.

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