Co najlepsze na diecie: ziemniaki, ryż czy kasza? Wielu Polaków ciągle żyje w błędzie

Najczęściej wybieranym dodatkiem do obiadu są ziemniak. Są cenione za uniwersalność, łatwość przygotowania oraz możliwość podawania ich w różnych formach, takich jak gotowane, pieczone czy w postaci purée. Część osób decyduje się jednak na inne dodatki, takie jak ryż lub kasza.

Co lepsze podczas odchudzania: ryż, kasza czy ziemniaki?

Dla osób będących na redukcji istotne jest jednak, który z wymienionych wyżej produktów jest najbardziej tuczący. W 100 g ugotowanych ziemniaków jest około 75 kcal. W tej samej ilości kaszy gryczanej lub pęczaku jest około 110–120 kcal. 100 g ryżu brązowego to około 112 kcal, a ryżu białego – około 130 kcal (podane liczby dotyczą ugotowanych produktów).

Okazuje się więc, że najmniej kalorycznym wyborem będą ugotowane ziemniaki. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że są one tuczące. Rzeczywiście może tak być, jednak wtedy jest to wina dodatków, takich jak na przykład kaloryczne masło, śmietana czy tłuszcz do ich podsmażenia. Dlatego podczas odchudzania lepiej się ich wystrzegać.

Te warzywa mają też bardzo wysoki indeks sytości. Co więcej, gdy ugotujesz ziemniaki i je schłodzisz (np. zrobisz z nich sałatkę), powstaje tzw. skrobia oporna. Działa jak błonnik, karmi dobre bakterie w jelitach i obniża indeks glikemiczny.

Ważne zasady podczas odchudzania

Pamiętaj jednak, że żaden z tych produktów nie tuczy sam w sobie, ponieważ chudnięcie zależy od ujemnego bilansu kalorycznego i to właśnie on jest najważniejszy podczas walki z nadprogramowymi kilogramami. Twoja dieta powinna być też zróżnicowana, dlatego warto naprzemiennie wybierać ziemniaki, ryż i kaszę.

Niezależnie od tego, jaki produkt wybierzesz jako źródło węglowodanów, ważna jest też odpowiednia proporcja innych składników w posiłku. Połowa talerza powinna być zajęta przez kolorowe warzywa i owoce, najlepiej z przewagą warzyw. 1/4 talerza powinny zajmować produkty zbożowe, przede wszystkim pełnoziarniste, jak grube kasze (np. pęczak), razowy chleb czy brązowy ryż. Kolejna 1/4 talerza powinna być skomponowana z produktów białkowych, takich jak ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, nabiał oraz, w mniejszych ilościach, chude mięso, a także orzechy.

Eksperci zwracają również uwagę, aby uzupełnieniem codziennej diety była niewielka ilość tłuszczu pochodzenia roślinnego (np. oliwa z oliwek, olej rzepakowy), prawidłowe nawodnienie, ograniczenie spożycia soli, a także zmniejszenie konsumpcji cukru i produktów wysokoprzetworzonych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ziemniaki, ryż i kaszę w diecie redukcyjnej

Co ma mniej kalorii i co lepiej wybrać podczas odchudzania: ziemniaki, ryż czy kaszę?

Najmniej kalorycznym wyborem są ugotowane ziemniaki. W 100 g ugotowanych ziemniaków znajduje się tylko około 75 kcal. Dla porównania:

100 g kaszy gryczanej lub pęczaku to ok. 110–120 kcal ,

100 g ryżu brązowego to ok. 112 kcal ,

100 g ryżu białego to ok. 130 kcal.

Ponadto ugotowane ziemniaki cechują się bardzo wysokim indeksem sytości, co pomaga opanować głód podczas diety redukcyjnej.

Czy ziemniaki naprawdę tuczą i czy trzeba z nich zrezygnować na diecie?

Nie, same ziemniaki nie są tuczące. Przekonanie to wynika z dodatków, z jakimi są tradycyjnie podawane. Kaloryczność ziemniaków znacząco wzrasta, gdy dodaje się do nich masło, śmietanę, tłustą okrasę lub gdy smaży się je na głębokim tłuszczu. Podczas odchudzania nie trzeba z nich rezygnować – wystarczy wystrzegać się ciężkich i kalorycznych dodatków, spożywając je po prostu ugotowane w wodzie lub na parze.

Co to jest skrobia oporna w ziemniakach i jak wpływa na odchudzanie?

Skrobia oporna powstaje w ziemniakach po ich ugotowaniu i całkowitym schłodzeniu (np. gdy przygotujemy z nich sałatkę). Działa ona w organizmie podobnie jak błonnik pokarmowy:

stanowi pożywienie dla dobrych bakterii jelitowych,

obniża indeks glikemiczny potrawy, co ułatwia stabilizację poziomu cukru we krwi.

Jakie są najważniejsze zasady komponowania posiłków i talerza podczas odchudzania?

Żaden z tych produktów (ziemniaki, ryż, kasza) nie tuczy sam w sobie – o spadku wagi decyduje ujemny bilans kaloryczny. Dieta powinna być zróżnicowana, dlatego warto stosować te dodatki naprzemiennie.

Według zaleceń Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej idealne proporcje składników na talerzu to:

½ talerza: kolorowe warzywa i owoce (z przewagą warzyw),

¼ talerza: produkty zbożowe i skrobiowe, najlepiej pełnoziarniste (grube kasze, brązowy ryż, razowy chleb, ziemniaki),

¼ talerza: produkty białkowe (ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, nabiał, chude mięso, orzechy).

Warto również pamiętać o niewielkim dodatku tłuszczów roślinnych (np. oliwy z oliwek), odpowiednim nawodnieniu oraz ograniczeniu soli, cukru i żywności wysokoprzetworzonej.

Czytaj też:

Możesz je jeść i chudnąć. Dietetyk pokazał najlepsze fit lody bez cukru z Biedronki Czytaj też:

Nie tylko serek wiejski i twaróg. Ten ser też pomoże schudnąć, ma 157 kcal w 100 g i 19 g białka