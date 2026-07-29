Nie musisz odstawiać słodyczy. Dietetyczka wskazuje porę, która mniej sprzyja tyciu

Czy można jeść słodycze i chudnąć? To pytanie zadaje sobie wiele osób na diecie redukcyjnej. Sporo część z nich w obawie przed nadprogramowymi kilogramami wykreśla słodkie przekąski ze swojego jadłospisu. Takie działanie w dłuższej perspektywie przynosi często więcej szkód niż korzyści. Nierzadko prowadzi bowiem do nasilenia apetytu na „zakazane” produkty i porzucenia zdrowych nawyków. Tymczasem – jak podkreśla dietetyczka Anna Reguła – w dobrze zbilansowanym jadłospisie jest miejsce na wszystko.

Jak jeść słodycze i chudnąć?

Cukier nie musi całkowicie zniknąć z diety. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jednak, by wolne cukry dostarczały mniej niż 10 proc. dziennej energii. Przy diecie liczącej około 2000 kcal odpowiada to maksymalnie około 50 g, czyli 12 płaskim łyżeczkom cukru. Jeszcze korzystniejsze dla zdrowia może być ograniczenie tej ilości do mniej niż 5 proc., a więc około 25 g dziennie, przy czym nie musi to oznaczać rezygnacji ze słodyczy. Włączanie ich do diety pozwala utrzymać zdrowe relacje z jedzeniem. Warto jednak sięgać po nie w odpowiednim momencie.

Z badań wynika, że rano organizm cechuje się wyższą wrażliwością insulinową, co przekłada się na lepszą tolerancję glukozy niż w godzinach wieczornych. Zalecanym rozwiązaniem, szczególnie dla osób z zaburzoną gospodarką węglowodanową (cukrzyca, insulinooporność, zespół policystycznych jajników), jest spożywanie słodyczy w towarzystwie pełnowartościowego posiłku – najlepiej bogatego w białko i błonnik. Taki zabieg opóźnia wchłanianie cukru i zmniejsza poposiłkową hiperglikemię – podkreśliła w rozmowie z „Wprost” dietetyczka Anna Reguła.

Ekspertka zaznaczyła również, że zdrowe osoby nie muszą ściśle pilnować pory jedzenia słodyczy. Ważne jednak, by nie zastępować nimi pełnowartościowych posiłków, zwłaszcza śniadania, które dostarcza organizmowi potrzebnych składników na początek dnia. Słodkie przekąski nie powinny też służyć jako sposób na rozładowywanie stresu, smutku czy innych trudnych emocji.

Najlepsze słodycze na diecie

Jeśli już sięgasz po coś słodkiego, rób to z głową. Najlepiej sprawdzą się produkty bez zbędnych wzmacniaczy smaku, konserwantów i nadmiaru cukrów prostych. Dobrym wyborem jest między innymi gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent), a także domowe wypieki. Warto przy tym pamiętać o jednej ważnej kwestii.

Nawet jeśli wybieramy słodycze z dobrym składem – warto pamiętać, że to wciąż produkty rekreacyjne, a nie podstawowy element diety. Kluczowe znaczenie ma porcja – bo nawet najlepszy skład nie neutralizuje nadmiaru kalorii. Czasem lepszym wyborem będzie mała porcja słodyczy, na którą naprawdę mamy ochotę niż »zdrowe« zamienniki w postaci kilku batonów z daktyli i orzechów, które mimo naturalnych składników mogą dostarczyć więcej energii niż klasyczny deser – i wcale nie dać satysfakcji, więc będziemy szukać dalej – zauważyła Anna Reguła.

Dietetyczka przestrzegła również przed bezrefleksyjnym jedzeniem popularnych batonów proteinowych. Często uchodzą za zdrowszą alternatywę dla tradycyjnych słodyczy, ale nadal są produktem wysokoprzetworzonym i nie powinny zastępować pełnowartościowych posiłków. Wyższa zawartość białka może sprawić, że zapewnią dłuższe uczucie sytości. Nie oznacza to jednak, że każdy produkt oznaczony jako „proteinowy” ma dobry skład. Niektóre zawierają sporo cukru, tłuszczu, substancji słodzących i dodatków technologicznych, a ich kaloryczność bywa zbliżona do klasycznych słodkości.

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