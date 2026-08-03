Dietetyk nie zaczyna od mięsa ani jajek. Te 5 produktów zawsze ma w kuchni podczas odchudzania

Podczas redukcji masy ciała kluczowe znaczenie ma nie tylko ilość spożywanych kalorii, ale również jakość wybieranych produktów. Odpowiedni wybór pozwoli to ograniczyć napady głodu, utrzymać deficyt kaloryczny i wypracować zdrowe nawyki żywieniowe na dłuższą metę.
Dietetyk poleca to podczas odchudzania
Dietetyk Sebastian Golik opublikował na swoim Instagramie post, w którym podpowiedział, jakie produkty warto mieć w kuchni podczas odchudzania.
Jeśli chcesz schudnąć i nie tracić czasu na skomplikowane przepisy, te produkty powinny zawsze być w twojej kuchni” – zaczął ekspert od zdrowego odżywiania.
Na pierwszym miejscu znalazły się płatki owsiane. Są sycące, dostarczają błonnika i idealnie sprawdzą się na szybkie śniadanie lub kolację. Można zmieszać je z jogurtem, świeżymi owocami i orzechami. To jednak nie wszystko, ponieważ ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie ich w wersji wytrawnej. Można przygotować z nich pożywną owsiankę z warzywami, jajkiem, serem czy ulubionymi ziołami.
Kolejnym produktem, który warto włączyć do diety, jeśli jesteś na redukcji, są świeże warzywa. Jak przekonuje ekspert, są niskokaloryczne, pełne witamin i świetnie sprawdzają się jako podstawa każdego posiłku. Poza warzywami wartościowym elementem diety odchudzającej są też owoce.
Naturalna słodycz, która urozmaici twoją dietę” – zauważył ekspert.
Choć owoce są cennym źródłem witamin, błonnika i składników mineralnych, niektóre z nich zawierają stosunkowo dużo cukrów i kalorii. Podczas odchudzania warto zwracać uwagę na wielkość porcji oraz wybierać owoce świadomie, aby łatwiej utrzymać odpowiedni bilans energetyczny.
Inne najlepsze produkty na redukcję
Choć nie każdy o tym wie, podczas odchudzania dobrym wyborem jest także oliwa z oliwek.
Zdrowy tłuszcz, idealny do sałatek i smażenia – wyjaśnił ekspert od zdrowego odżywiania.
Ten produkt jest także nieocenionym wsparciem dla naszego zdrowia. Jest cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jej regularne spożywanie w ramach zbilansowanej diety może korzystnie wpływać na zdrowie serca oraz pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu.
W lodówce warto zawsze mieć też skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Jest bogaty w białko, świetny do śniadań i przekąsek.
Czytaj też:
Pyszne lody bez grama cukru i śmietany z przepisu dietetyczki. Możesz jeść je i chudnąć Czytaj też:
Syci na długo i pomaga ograniczyć podjadanie. Dietetyczka robi go w 10 minut