Dietetyk nie zaczyna od mięsa ani jajek. Te 5 produktów zawsze ma w kuchni podczas odchudzania
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Odchudzanie

Dietetyk nie zaczyna od mięsa ani jajek. Te 5 produktów zawsze ma w kuchni podczas odchudzania

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Zakupy
Zakupy Źródło: Shutterstock
Dietetyk Sebastian Golik wskazał 5 podstawowych produktów, które pomogą Ci utrzymać deficyt kaloryczny, zahamują napady głodu i ułatwią codzienne gotowanie na redukcji.

Podczas redukcji masy ciała kluczowe znaczenie ma nie tylko ilość spożywanych kalorii, ale również jakość wybieranych produktów. Odpowiedni wybór pozwoli to ograniczyć napady głodu, utrzymać deficyt kaloryczny i wypracować zdrowe nawyki żywieniowe na dłuższą metę.

Dietetyk poleca to podczas odchudzania

Dietetyk Sebastian Golik opublikował na swoim Instagramie post, w którym podpowiedział, jakie produkty warto mieć w kuchni podczas odchudzania.

Jeśli chcesz schudnąć i nie tracić czasu na skomplikowane przepisy, te produkty powinny zawsze być w twojej kuchni” – zaczął ekspert od zdrowego odżywiania.

Na pierwszym miejscu znalazły się płatki owsiane. Są sycące, dostarczają błonnika i idealnie sprawdzą się na szybkie śniadanie lub kolację. Można zmieszać je z jogurtem, świeżymi owocami i orzechami. To jednak nie wszystko, ponieważ ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie ich w wersji wytrawnej. Można przygotować z nich pożywną owsiankę z warzywami, jajkiem, serem czy ulubionymi ziołami.

Kolejnym produktem, który warto włączyć do diety, jeśli jesteś na redukcji, są świeże warzywa. Jak przekonuje ekspert, są niskokaloryczne, pełne witamin i świetnie sprawdzają się jako podstawa każdego posiłku. Poza warzywami wartościowym elementem diety odchudzającej są też owoce.

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Choć owoce są cennym źródłem witamin, błonnika i składników mineralnych, niektóre z nich zawierają stosunkowo dużo cukrów i kalorii. Podczas odchudzania warto zwracać uwagę na wielkość porcji oraz wybierać owoce świadomie, aby łatwiej utrzymać odpowiedni bilans energetyczny.

Inne najlepsze produkty na redukcję

Choć nie każdy o tym wie, podczas odchudzania dobrym wyborem jest także oliwa z oliwek.

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Ten produkt jest także nieocenionym wsparciem dla naszego zdrowia. Jest cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jej regularne spożywanie w ramach zbilansowanej diety może korzystnie wpływać na zdrowie serca oraz pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu.

W lodówce warto zawsze mieć też skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Jest bogaty w białko, świetny do śniadań i przekąsek.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl