Nie kupuję suplementów na odchudzanie. Ten czerwony koktajl syci na długo i orzeźwia

Wiele osób myśląc o diecie redukcyjnej, wyobraża sobie godziny spędzone na szykowaniu skomplikowanych i często mdłych posiłków. Sama przez długi czas tkwiłam w tym błędnym przekonaniu, odmawiając sobie ulubionych smaków na rzecz nudnych dań. Przełom nastąpił, gdy postanowiłam włączyć do swojego jadłospisu płynne, odżywcze przekąski. Jedną z nich poleciła mi znajoma. Chodzi o koktajl na bazie kilku prostych składników, To dobrze znane produkty, ale ich połączenie zaskakuje smakiem i działaniem.

Ten czerwony koktajl może wspomóc odchudzanie

Tajemnica napoju tkwi w jednym, często niedocenianym w składniku – czerwonej herbacie pu-erh, która stanowi bazę całej receptury. Naukowcy sugerują, że zawarte w niej związki mogą sprzyjać utlenianiu kwasów tłuszczowych oraz pobudzać termogenezę. Dzięki temu organizm może wykorzystywać więcej energii, co przekłada się na łatwiejsze spalanie tłuszczu. W badaniach dotyczących ekstraktu z pu-erh zaobserwowano korzystny wpływ na masę ciała i profil lipidowy. Nie oznacza to jednak, że identyczne efekty daje filiżanka herbaty.

Spożywanie PTE [ekstraktu z pu-erh – przyp. red.] wiązało się ze statystycznie istotną utratą masy ciała w porównaniu z placebo […] poprawą profilu lipidowego, w tym z łagodnym obniżeniem cholesterolu i stosunku cholesterolu do lipoprotein o wysokiej gęstości po zaledwie 4 tygodniach, a także ze spadkiem triglicerydów – czytamy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Clinical Interventions in Aging” w 2016 roku.

Duże znaczenie dla redukcji masy ciała mają również inne składniki obecne w koktajlu, między innymi burak i maliny. Dostarczają błonnika pokarmowego, który zwiększa uczucie sytości, a co za tym idzie pozwala lepiej kontrolować wagę i liczbę przyjmowanych kalorii, a także uniknąć napadów głodu. To właśnie one są często jedną z głównych przeszkód w skutecznym odchudzaniu. Warto jednak podkreślić, że żaden napój nie sprawi, że zgubimy centymetry w pasie z dnia na dzień. Kluczem do sukcesu nie jest żaden napój, ale deficyt kaloryczny, aktywność fizyczna i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu.

Koktajl z czerwoną herbatą i burakiem na odchudzanie

Zrobienie napoju jest bardzo proste. Wystarczy zaparzyć czerwoną herbatę, poczekać aż ostygnie i połączyć wszystkie składniki w blenderze. Jeśli nie masz urządzenia o dużej mocy, zrezygnuj z kruszenia w nim lodu i dodaj kostki do przygotowanego już koktajlu. Pamiętaj, że pierwotną recepturę możesz śmiało modyfikować, na przykład dorzucając do niej inne owoce. Dobrze sprawdzą się na przykład borówki amerykańskie.

Przepis: Czerwony koktajl Ten koktajl wspomaga odchudzanie, a do tego świetnie smakuje! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 135 Składniki 200 ml naparu czerwonej herbaty pu-erh

3 kostki lodu

100 g truskawek

100 g ugotowanego buraka

100 g malin Sposób przygotowania Blendowanie składnikówDo blendera kielichowego wrzuć wszystkie owoce i warzywa. Dodaj lód i ostudzony napar herbaciany. Zblenduj wszystkie składniki.

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