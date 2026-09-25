Skyr, jogurt naturalny czy grecki na redukcję? Wszystkie są dobre, ale ten ma aż 12 g białka

Skyr, jogurt naturalny czy może jogurt grecki – który z tych produktów najlepiej sprawdzi się podczas odchudzania? Wszystkie mogą być elementem zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Różnią się jednak między sobą zawartością białka, tłuszczu, a także ilością kalorii.

Skyr czy jogurt naturalny na redukcję? Rada dietetyka

Podobnie jak zwykły jogurt naturalny, tak i skyr zawiera w swoim składzie dobroczynne kultury bakterii jogurtowych, takie jak Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. To, co jednak odróżnia skyr od zwykłego jogurtu, to wyższa zawartość białka. Można przyjąć, że skyr ma go ponad dwukrotnie więcej. W 100 g skyru znajduje się zwykle około 12 gramów białka, zaś w zwykłym jogurcie naturalnym jest go około 5 gramów. Różnica w zawartości białka sprawia, że jogurt typu islandzkiego, czyli skyr, może być bardziej wartościowy dla niektórych osób. Mowa tu o osobach, w przypadku których obecność białka ma szczególnie duże znaczenie – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Dodał, że chodzi o osoby, które chcą zwiększyć swoją masę i siłę mięśniową. Dotyczy to nie tylko osób aktywnych fizycznie, w tym osób ćwiczących na siłowni, ale również na przykład osób starszych, które zmagają się z sarkopenią.

Do tego białko zapewnia sytość, stąd taki skyr sprawdzi się w diecie osób chcących zgubić zbędne kilogramy – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Najlepszy na odchudzanie będzie więc skyr – ma on najwięcej białka, a przy tym charakteryzuje się też znikomą ilością tłuszczu. Syci na długo, a zawiera minimum kalorii. Z kolei jogurt naturalny ma umiarkowaną kaloryczność i średnią zawartość białka. Jest to więc gorszy wybór niż skyr, jednak nadal jest odpowiedni, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami.

Jogurt grecki a odchudzanie

Najgorszym wyborem podczas odchudzania jest jogurt grecki. Ma on wysoką zawartość tłuszczu (często około 10 procent). To z kolei mocno podbija jego kaloryczność. Sprawdzi się jednak sporadycznie jako zamiennik tłustej śmietany. Będzie też dobrą alternatywą dla majonezu czy serka mascarpone, które nie są wskazane na redukcji.

Należy też pamiętać o tym, że choć jogurt grecki ma więcej kalorii, to tłuszcz w nim zawarty ułatwia przyswajanie witamin (A, D, E, K).

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