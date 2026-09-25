Dietetyczka wskazała hit z Lidla. Ma 100% naturalny skład i idealnie zastępuje słodycze

Zamiast sięgać po kaloryczne słodycze, warto czasem wybrać zdrowszą alternatywę, taką jak suszone owoce. Są one naturalnie słodkie, a więc mogą zaspokoić ochotę na taką przekąskę. Dostarczają przy tym do naszego organizmu błonnika pokarmowego, który świetnie działa na jelita, oraz innych cennych składników.

Tę przekąskę z Lidla poleca dietetyczka

Dietetyczka Marta Żmuda-Trzebiatowska poleca podczas zakupów w Lidlu włożyć do koszyka suszoną morwę białą marki „Makar”.

Taki SUPERFOOD. Warto dorzucać ją do swoich misek – przekonuje specjalistka.

Skład tego produktu jest wyjątkowo czysty i w 100% naturalny, ponieważ jedynym składnikiem jest suszona morwa biała. Nie ma tu żadnych dodatków, konserwantów ani dodanego cukru. Jest to więc ogromną zaletą tej przekąski. Pod kątem wartości odżywczych morwa zawiera sporo naturalnie występujących cukrów (38 g na 100 g produktu) oraz węglowodanów, więc dostarcza sporo energii (340 kcal na 100 g). Pamiętaj jednak, że ta przekąska nadal jest dość kaloryczna, dlatego nie jedz jej w nadmiarze.

Osoby z alergiami powinny jedynie pamiętać, że na terenie zakładu pakowane są również inne alergeny, więc produkt może zawierać śladowe ilości sezamu, selera, orzeszków ziemnych oraz innych orzechów.

Właściwości morwy białej

Morwa biała to roślina, która jest ceniona ze względu na swoje liczne dobroczynne właściwości. Jedną z nich jest regulowanie glukozy we krwi. Zapobiega to gwałtownym skokom cukru po posiłkach. Dodatkowo wspiera ona odchudzanie. Hamuje łaknienie (zwłaszcza ochotę na słodycze) i wspomaga metabolizm. Co więcej, jako przekąska, jest doskonałą alternatywą dla tuczących słodyczy z masą niezdrowych dodatków. Ma także działanie antyoksydacyjne. Jest bogata w polifenole i flawonoidy (w tym kwercetynę), które neutralizują wolne rodniki. Dzięki temu chroni komórki przed starzeniem i stanami zapalnymi.

Przyczynia się również do polepszenia naszej odporności, co jest niezwykle ważne w okresie jesiennym, gdy coraz częściej dopadają nas infekcje. Owoce morwy są źródłem witaminy C, witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak żelazo, magnez i potas.

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