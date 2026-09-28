Ziemniaki czy makaron? Jeden syci mocniej, choć na diecie wiele osób wybiera ten drugi

Ziemniaki od lat ciągną za sobą opinię produktu, który łatwo „idzie w boczki”. Makaron, szczególnie pełnoziarnisty, ma przy nich znacznie lepszą opinię. Gdy jednak popatrzyłam na same liczby, to ten podział szybko przestał być oczywisty.

100 g ziemniaków dostarcza około 73 kcal. To mniej niż taka sama ilość ugotowanego makaronu czy kaszy. Sam ziemniak nie jest więc kaloryczną bombą. Nie robi się kaloryczny dlatego, że jest ziemniakiem. Problem zaczyna się przy smażeniu i dodatkach takich jak masło, śmietana i sosy. W zwykłej gotowanej wersji wypada znacznie lżej, niż sugeruje jego reputacja.

Ziemniaki czy makaron – co syci mocniej?

W tym miejscu trafiłam ma coś ciekawego. W badaniu opublikowanym w 2018 roku uczestnicy dostawali podobnie skomponowane obiady. Na talerzu zawsze znajdowało się 200 g sosu mięsnego i 200 g warzyw, zmieniał się natomiast dodatek: ryż, makaron penne albo ziemniaki. Każda porcja tego dodatku miała dostarczać 45 g węglowodanów.

Żeby uzyskać tę ilość węglowodanów, wystarczyło 138 g ugotowanego makaronu, natomiast ziemniaków potrzeba było aż 337 g. To prawie dwa i pół razy większa porcja na talerzu. Podczas posiłku wygląda to zupełnie inaczej: niewielka porcja makaronu kontra solidna porcja ziemniaków. I właśnie ta duża objętość porcji może działać na korzyść ziemniaków.

Po obiedzie z ziemniakami uczestnicy deklarowali mniejszy głód, większą pełność i większe zadowolenie z posiłku niż po wersji z makaronem.

Chodzi o prostą rzecz: ziemniaki zawierają dużo wody, więc za podobną ilość węglowodanów dostajemy znacznie większą porcję jedzenia. Dla osoby, która pilnuje kalorii, to konkretna zaleta. Talerz jest pełny, a nie trzeba od razu płacić za tę objętość dużą liczbą kalorii.

Podobny efekt pojawił się też w innym eksperymencie. Po ziemniaczanych posiłkach badani przez dwie godziny deklarowali mniejszą ochotę na jedzenie niż po makaronie. Wynik z pierwszego badania nie był więc całkiem odosobniony.

Ziemniaki nie są problemem. Kalorie często dokładamy sami

Gotowany ziemniak i frytka zaczynają w tym samym miejscu, ale na talerzu są już zupełnie innymi produktami. Podobnie jest z puree, do którego trafia spory kawałek masła albo śmietanka.

Przy zwykłym obiedzie właśnie na dodatki patrzę więc najdokładniej. Kilka łyżek tłustego sosu, masło, olej czy smażenie potrafią dołożyć do talerza sporo energii. Dla porównania samo 10 g oleju to około 88 kcal.

Gotowane ziemniaki z koperkiem to pod tym względem zupełnie inna historia niż frytki, placki ziemniaczane czy ziemniaki hojnie polane sosem. I właśnie tę różnicę łatwo zgubić, gdy całej winy za kaloryczny obiad szuka się w ziemniakach.

Na diecie lepiej wybrać ziemniaki czy makaron

Jeśli liczy się duża porcja, sytość i rozsądna kaloryczność, gotowane ziemniaki mają przewagę, której wiele osób się po nich nie spodziewa. W badaniu można było zjeść ich ponad dwa razy więcej niż makaronu przy tej samej ilości węglowodanów, a uczestnicy czuli po nich mniejszy głód.

Makaron nadal ma swoje miejsce w normalnym jadłospisie, zwłaszcza jeśli lubimy wersję pełnoziarnistą i pilnujemy porcji. Ziemniaków nie warto jednak omijać tylko dlatego, że uchodzą za „tuczące”. Oprócz stosunkowo niewielkiej kaloryczności dostarczają między innymi potasu, witaminy C i błonnika.

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