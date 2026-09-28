Polacy jedzą je rzadko, a są lepsze od sklepowych słodyczy. Przysmak z PRL-u robię z 2 składników

Większość z nas od czasu do czasu sięga po coś słodkiego. To zupełnie naturalne, jednak należy pamiętać o umiarze. Jeśli chcemy, by nasze przekąski były zdrowsze niż klasyczne słodycze ze sklepu, to warto sięgnąć po inny przysmak. Był on niezwykle popularna za czasów mojego dzieciństwa, jednak później Polacy nieco o nim zapomnieli.

Lepsze niż zwykłe słodycze

Chodzi o sezamki. Te gotowe, które można kupić w sklepie, są przygotowane głównie z sezamu i cukru. Są mocno słodkie i mają charakterystyczny smak. Ja jestem miłośniczką tej przekąski, jednak robię ją samodzielnie, by ograniczyć dostarczanie do swojego organizmu niepotrzebnych kalorii. Przygotowuję je z zaledwie dwóch składników: bananów i sezamu. Dzięki temu mam kontrolę nad tym, co się w nich znajduje, i mogę ograniczyć ilość dodanego cukru lub tak jak w tym przypadku wyeliminować go całkowicie. Dojrzałe banany nadają sezamkom naturalnej słodyczy, dzięki czemu nie ma potrzeby dodawania cukru. Sezam z kolei odpowiada za ich charakterystyczny smak i przyjemną chrupkość. Ich przygotowanie jest też niezwykle proste, ponieważ wystarczy zmieszać te dwa składniki, uformować i podpiec.

Przepis: Sezamki bananowe Te sezamki smakują naprawdę doskonale. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 321 w każdej porcji Składniki 200 g sezamu

2 dojrzałe banany Sposób przygotowania Przygotuj masęPokrój banany, przełóż je do miski i dokładnie rozgnieć widelcem. Dodaj sezam i całość dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita, gęsta masa. Nadaj prostokątny kształtWyłóż blaszkę papierem do pieczenia. Przełóż masę na papier i rozprowadź ją równomiernie, tworząc prostokąt o grubości około 0,5–1 cm. Wyrównaj powierzchnię dłonią lub łyżką. Pokrój na sezamkiZa pomocą noża delikatnie zaznacz w masie prostokątne kawałki – możesz zrobić je mniej więcej wielkości klasycznych sezamków. Nie musisz rozdzielać ich przed pieczeniem. UpieczWstaw blaszkę do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 25 minut, aż sezamki lekko się zarumienią. Pokrój po upieczeniuWyjmij blaszkę z piekarnika i, gdy masa jest jeszcze ciepła, ponownie przejedź nożem po wcześniej zaznaczonych liniach. Pozostaw do całkowitego wystudzenia – wtedy sezamki stwardnieją.

Właściwości sezamu

Nasionka sezamu są malutkie, jednak bogate w wiele dobroczynnych właściwości. Zawierają dużo zdrowych tłuszczów, białka oraz składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, żelazo i cynk. Sezam dostarcza również witamin z grupy B, które są ważne dla naszego układu nerwowego. Z kolei dzięki zawartości błonnika może wspierać prawidłową pracę układu trawiennego.

Obecne w sezamie unikalne lignany – głównie sezamina i sezamolina – wykazują silne działanie antyoksydacyjne. W ten sposób pomagają również obniżyć poziom „złego” cholesterolu, a także przyczyniają się do regulacji ciśnienia tętniczego.

Pamiętaj jednak, że sezam sam w sobie jest dość kaloryczny, dlatego nie należy jeść go w nadmiarze. 100 g tych nasionek dostarcza około 570–600 kcal.

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