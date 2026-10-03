Lekarz podał 3 proste triki na odchudzanie. Pierwszy kosztuje praktycznie 0 zł

Waga stoi w miejscu? Można temu zaradzić, sięgając po proste i niedrogie produkty. Jak przekonuje dr Marek Skoczylas, pomagają mniej podjadać i pobudzić procesy spalania w organizmie. Włączenie tych nawyków to nic trudnego, ale wymaga konsekwencji. Powtarzane każdego dnia pomogą zwiększyć efekty stosowania diety i osiągnąć wymarzoną sylwetkę, a także ją utrzymać.

Ekspert radzi, jak łatwo przyspieszyć odchudzanie

Pierwsza metoda należy do najłatwiejszych i najtańszych, bo wykorzystuje codzienny produkt w postaci wody. Większość osób i tak pije ją regularnie, przy czym tu ważny jest odpowiedni moment. Doktor Skoczylas zacytował wyniki pracy, według której można uzyskać utratę 0,5 kg w miesiąc, a więc 6 kg w rok, „absolutnie bez żadnego wysiłku”.

Spożycie 500 ml wody przed każdym posiłkiem, czyli jakichś 2 szklanek, przyczynia się do wzrostu uczucia sytości, a w rezultacie zmniejsza spożycie energii z tego posiłku – powiedział lekarz w opublikowanym przez siebie nagraniu.

We wspomnianym badaniu z pisma „Obesity” dwie grupy uczestników stosowały niskokaloryczną dietę, ale jedna otrzymywała wspomnianą porcję wody przed posiłkiem. To sprawiło, że schudły o 2 kg więcej w 3 miesiące. W przeliczeniu na miesiąc wychodzi nawet więcej niż pół kilograma (0,66 kg).

Pomaga zmniejszyć apetyt i ograniczyć podjadanie

Skuteczną bronią w walce z kilogramami jest błonnik rozpuszczalny w wodzie. W kontakcie z nią pęcznieje i zwiększa objętość, co przedłuża odczuwanie sytości. „Zatem my jemy mniej i dzięki temu chudniemy”, jak wyjaśnił dr Marek Skoczylas.

Ekspert przytoczył wyniki przeglądu badania z pisma „The American Journal of Clinical Nutrition”, w których u jednej grupy stosowano właśnie takie produkty błonnikowe, a u innych placebo. Jak podsumowali wyniki jego autorzy, „suplementacja izolowanego błonnika rozpuszczalnego poprawia wyniki antropometryczne i metaboliczne u dorosłych z nadwagą i otyłością”.

Jak czytamy w metaanalizie aż dwunastu badań klinicznych trwających od 2 do 17 tygodni, włączenie błonnika rozpuszczalnego do diety zmniejszyło masę ciała o 2,5 kg – podał lekarz.

Nie trzeba jednak kupować specjalnych preparatów błonnikowych, choć sprawdzi się łatwo dostępna inulina z cykorii. Równie dobrze można wybrać naturalne, nieprzetworzone produkty, takie jak babka płesznik (psyllium), płatki owsiane i kaszę jęczmienną (źródła beta-glukanów) czy siemię lniane. Tym ostatnim nasionkom specjalista poświęcił więcej uwagi. Tu również opowiedział o wynikach uzyskanych przez naukowców.

Codzienne spożycie, uwaga: zaledwie 30 g siemienia lnianego, pozwala obniżyć masę ciała o około 1 kg na trzy miesiące – mówił.

Przestrzegł jednak przed skutkami niewłaściwego stosowania produktów pęczniejących w przewodzie pokarmowym. Zamiast wspierać trawienie, mogą powodować zaparcia, jeśli nie towarzyszy im odpowiednia ilość płynów. Dlatego zaleca popijanie 2 dodatkowych szklanek wody, najlepiej w trakcie ich spożywania źródeł rozpuszczalnego błonnika.

Naturalny spalacz tłuszczu w płynie

Doktor Skoczylas wspomniał też o napoju, który wiele osób pije na co dzień lub może włączyć do diety. To zielona herbata, o której „można powiedzieć, że podkręca nasz metabolizm, ale dodatkowo wspomaga spalanie tłuszczu”. Konkretna jej porcja w ciągu dnia może wiązać się ze spadkiem masy ciała o 1,5 kg w 3 miesiąca, a dodatkowo poprawiać ogólny stan zdrowia.

Już 3-4 szklanki zielonej herbaty dziennie – lub zamiennie za te 3-4 szklanki zwykłej zielonej herbaty – jedna porcja matchy, czyli takiej skondensowanej formy zielonej herbaty, wykazały wpływ na redukcję masy ciała – zdradził lekarz.

Zaproponowane metody można łączyć, co pomoże zwiększyć efekty zmian wprowadzonych w diecie.

FAQ – najczęstsze pytania o proste sposoby na szybsze chudnięcie

Czy picie wody przed jedzeniem odchudza?

Wypicie około 500 ml wody (ok. 2 szklanek) bezpośrednio przed posiłkiem zwiększa uczucie sytości, co pomaga spożyć mniej energii z danego posiłku. Badania wskazują, że stosowanie tego nawyku przy diecie niskokalorycznej pozwala zrzucić większą liczbę kilogramów – średnio o ponad 0,5 kg miesięcznie więcej niż przy samej diecie.

Co jeść, żeby nie czuć głodu na diecie?

Uczucie sytości przedłuża błonnik rozpuszczalny, który w kontakcie z wodą pęcznieje w żołądku. Dzięki temu zmniejsza apetyt i ogranicza podjadanie. Jego naturalnymi źródłami są m.in. płatki owsiane, siemię lniane, kasza jęczmienna, babka płesznik oraz inulina z cykorii. Ważne jest, aby produkty pęczniejące popijać dodatkowymi 2 szklankami wody, by zapobiegać zaparciom.

Czy zielona herbata przyspiesza spalanie tłuszczu?

Picie 3–4 szklanek zielonej herbaty dziennie (lub zamiennie jednej porcji matchy) wspomaga metabolizm oraz proces spalania tkanki tłuszczowej. Regularne sięganie po ten napój wykazuje pozytywny wpływ na redukcję masy ciała oraz ogólny stan zdrowia.

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