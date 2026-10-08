Schudniesz bez głodu i wysiłku. Ekspert zdradził 1 zasadę, która zmieni wszystko

Utrata kilogramów i utrzymanie stałej wagi bywa trudne, bo zwykle trzeba walczyć z głodem i zachciankami. Istnieje jednak sposób jedzenia, który znacznie ułatwia sprawę. Opiera się na jednej prostej zasadzie, a wyjaśnił ją dr Marek Skoczylas.

Odchudzanie według gęstości energetycznej

Najłatwiejszy sposób na chudnięcie to wybór pożywienia według gęstości energetycznej, czyli dawki energii przypadającej na jego masę. Nie trzeba nawet jej liczyć, bo wystarczy sprawdzić na opakowaniu lub w internecie.

Ekspert podał prosty podział produktów i posiłków według tej gęstości:

bardzo niska: poniżej 60 kcal/100 g – wszystkie warzywa za wyjątkiem niektórych skrobiowych, świeże owoce poza bananami, niezabielane zupy warzywne, kawa, herbata i woda,

poniżej 60 kcal/100 g – wszystkie warzywa za wyjątkiem niektórych skrobiowych, świeże owoce poza bananami, niezabielane zupy warzywne, kawa, herbata i woda, niska: 60-150 kcal/100 g – warzywa skrobiowe (ziemniaki, bataty, kukurydza), banany, pełnoziarniste kasze i płatki owsiane (ugotowane), jaja, chude mięso i ryby, niskotłuszczowe produkty mleczne,

60-150 kcal/100 g – warzywa skrobiowe (ziemniaki, bataty, kukurydza), banany, pełnoziarniste kasze i płatki owsiane (ugotowane), jaja, chude mięso i ryby, niskotłuszczowe produkty mleczne, średnia: 160-390 kcal/100 g – pieczywo, tłuste mięsa i przetwory mięsne, tłuste ryby, sery, awokado, suszone owoce, suche nasiona roślin strączkowych,

160-390 kcal/100 g – pieczywo, tłuste mięsa i przetwory mięsne, tłuste ryby, sery, awokado, suszone owoce, suche nasiona roślin strączkowych, wysoka: 400-900 kcal/100 g – słodkie i słone przekąski, tłuste sosy, orzechy i nasiona oleiste, niektóre sery żółte, oleje, masło i margaryna.

Jak wytłumaczył, „mamy tendencję do jedzenia stałych ilości pokarmów, niezależnie od ich wartości energetycznej”, więc można najeść się do syta także mniejszą porcją kalorii. Tu podał przykład produktów o skrajnie różnej gęstości energetycznej. To łyżka oliwy o wadze 10 g, która zapewnia 88 kcal – tyle samo, co około 250 g truskawek lub 300 g brokułów, które znacznie lepiej zaspokoją głód.

Ponieważ z niską gęstością energetyczną związana jest większa objętość jedzenia, taka dieta nosi też nazwę objętościowej lub wolumetrycznej. Opracowała ją dr Barbara Rolls z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii na początku lat 2000.

Dieta wolumetryczna w praktyce

Aby móc stosować kluczową zasadę na co dzień, dr Skoczylas zaleca częstsze sięganie po produkty o niskiej gęstości energetycznej. W diecie objętościowej często podaje się konkretną liczbę, wynoszącej około 80% wybieranych produktów.

Badania jasno wskazują, że zwiększenie spożycia produktów o niskiej gęstości energetycznej i kolejno ograniczenie spożycia produktów o wysokiej gęstości energetycznej pozwala jeść duże objętości jedzenia przy jednoczesnej redukcji spożycia kalorii, a to powoduje utratę masy ciała – powiedział dr Marek Skoczylas w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Podał też dwa sposoby na obniżenie tej wartości w posiłkach. To zmniejszenie ilości tłuszczu używanego np. do smażenia, przygotowania sałatki czy smarowania kanapek. Drugim jest kontrola ilości cukru dodawanego do jedzenia i wypijanego wraz z napojami. Zamiast niego do słodzenia potraw polecił owoce. Zachęcił też jednak, by nie unikać orzechów, nasion czy awokado. I tu wspomniał o drugiej zasadzie, która pomaga wybierać bardziej wartościowe produkty, czyli kierowanie się gęstością odżywczą.

Wybór najzdrowszych produktów na diecie

O wartości jedzenia mówi jego gęstość odżywcza. Parametr ten określa ilość składników odżywczych w stosunku do kaloryczności. Choć jego wartości nie da się sprawdzić na etykiecie, opracowano różne pomocne skale. Jedną z najpopularniejszych jest ANDI, która uwzględnia zawartość 35 różnych kluczowych składników.

Produkty gęste odżywczo są napakowane po brzegi korzystnymi substancjami odżywczymi, między innymi witaminami, składnikami mineralnymi oraz fitozwiązkami, przez co wpływają pozytywnie na nasze zdrowie – mówił ekspert.

Z kolei żywność o niskiej gęstości odżywczej zapewnia głównie energię, czyli tak zwane puste kalorie. Przykładem są nie tylko wysokokaloryczne słodycze czy chipsy, ale też przemysłowe, niskoenergetyczne wyroby na słodzikach, często oznaczane jako „keto”.

Aby schudnąć i poprawić swoje zdrowie, powinniśmy naszą dietę komponować z produktów o niskiej gęstości energetycznej i wysokiej wartości odżywczej – podkreślił dr Skoczylas.

W tej sytuacji możemy też nasycić organizm ważnymi związkami, takimi jak żelazo, wapń, potas, kwas foliowy, witaminy A, C i B6. Jest to szansa, by ograniczyć niedobory pokarmowe oraz wspomóc organizm w ochronie przed rozwojem cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych.

Zaczynamy automatycznie jeść więcej warzyw i owoców, pełnoziarnistych przetworów zbożowych chudego nabiału i innych wartościowych pokarmów. Jedna prosta zasada staje się potężną dźwignią do zmiany wszystkich szkodliwych nawyków żywieniowych – zachęcał dr Skoczylas.

Nie tylko nie trzeba więc liczyć kalorii, ale dietę można też łatwo dostosować do własnych potrzeb. Można wybierać to, co się lubi, jeśli tylko dominują „lepsze” produkty.

FAQ – najczęstsze pytania o najważniejszą zasadę odchudzania

Co jeść, żeby zwiększyć sytość?

Należy wybierać więcej produktów o bardzo niskiej i niskiej gęstości energetycznej. Do tych pierwszych (poniżej 60 kcal/100 g) należą niemal wszystkie warzywa, większość owoców (poza bananami), niezabielane zupy warzywne, woda, kawa i herbata. Z kolei w grupie o niskiej gęstości (60–150 kcal/100 g) znajdują się warzywa skrobiowe (ziemniaki, bataty, kukurydza), banany, ugotowane kasze pełnoziarniste, płatki owsiane, jaja, chude mięso i ryby oraz niskotłuszczowy nabiał.

Czy na diecie objętościowej trzeba liczyć kalorie?

Nie, na tej diecie nie trzeba liczyć kalorii. Wystarczy sprawdzać gęstość energetyczną na opakowaniach produktów lub w internecie i dbać o to, aby żywność o niskiej gęstości stanowiła większą część wybieranych produktów.

Jak obniżyć kaloryczność codziennych posiłków?

Gęstość energetyczną posiłków można obniżyć poprzez ograniczenie ilości tłuszczu dodawanego na przykład podczas smażenia, przygotowywania sałatek czy smarowania kanapek. Drugim sposobem jest kontrola ilości cukru dodawanego do jedzenia i wypijanego z napojami, przy czym do słodzenia potraw zaleca się wykorzystywać owoce.

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