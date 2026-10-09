Co lepsze na odchudzanie: skyr czy jogurt naturalny? Jeden ma 64 kcal i 12 g białka

Podczas odchudzania ważne jest nie tylko, by rezygnować ze słodyczy i niezdrowych przekąsek. Istotne jest również, jakie produkty zostają w naszym jadłospisie i używamy ich do przygotowywania codziennych posiłków. Wśród popularnych wyborów osób dbających o sylwetkę znajdują się skyr i jogurt naturalny. Oba dostarczają cennych składników odżywczych, ale jednak różnią się między sobą. Sprawdzamy, co lepiej mieć w lodówce podczas odchudzania.

Co lepsze na odchudzanie: skyr czy jogurt naturalny?

Skyr od wielu lat jest jednym z najchętniej kupowanych produktów. Nie chodzi tylko o smak czy konsystencję, ale też wartości odżywcze.

Miłość Polaków do skyru była nie tylko od pierwszego wejrzenia, ale okazała się też trwała, bo ten produkt od kilkunastu lat jest stałym asortymentem sklepów. Trudno się dziwić, ma świetną konsystencję, mega smak oraz bardzo dobre makro – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Damian Parol.

W 100 g przykładowego skyru przedstawionego przez dietetyka wartość energetyczna wynosi 274 kJ / 64 kcal. Produkt nie zawiera tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych. Produkt dostarcza 12 g białka oraz zalewie 0,10 g soli.

Skyr wyróżnia się więc przede wszystkim dużą ilością białka, co pomaga w zachowaniu uczucia sytości na dłużej. Dzięki niskiej kaloryczności i braku tłuszczu jest chętnie wybierany przez osoby, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Dodatkowo duża ilość białka pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej podczas redukcji masy ciała. Czy jest to jednak lepszy wybór niż jogurt naturalny? Zazwyczaj ten drugi rzeczywiście zawiera mniej białka, jednak też ma swoje zalety. Jest źródłem wapnia i jest bogaty w żywe kultury bakterii, które wspierają naszą mikroflorę jelitową. Oba produkty są więc wartościowym elementem diety odchudzającej. Dobrym pomysłem jest zadbanie o urozmaicenie diety i używanie ich naprzemiennie.

O tym pamiętaj

Staraj się unikać zarówno skyrów, jak i jogurtów smakowych. Często zawierają one dodatek cukru, a w konsekwencji – niepotrzebnych kalorii. Lepszym rozwiązaniem jest wybór naturalnych wariantów, do których można samodzielnie dodać świeże owoce. Uzyskasz w ten sposób naturalną słodycz, a jednocześnie będziesz mieć kontrolę nad składem produktu.

Co więcej, owoce dostarczają także witamin, składników mineralnych, a także błonnika pokarmowego. Ten ostatni świetnie wpływa na pracę naszych jelit oraz sprawia, że dłużej czujemy się syci.

Różnica między skyrem a jogurtem

Dietetyk zwraca jednak uwagę na to, że skyr nie jest jogurtem.

Jogurt powstaje poprzez dodanie do mleka bakterii fermentacji mlekowej, co sprawia, że w wyniku zakwaszenia on gęstnieje. Nie oddziela się w tym procesie serwatki oraz nie dodaje podpuszczki. Ze skyrem jest inaczej. Do odtłuszczonego mleka dodaje się podpuszczkę, a dopiero później dodaje się bakterie fermentacji mlekowej. W międzyczasie oddziela się również serwatkę – podsumował.

Ekspert od zdrowego odżywiania dodał również, że dlatego skyrowi bliżej jest tak naprawdę do twarogu albo mozzarelli niż jogurtu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o skyr i jogurt naturalny na odchudzanie

Co jest lepsze podczas odchudzania: skyr czy jogurt naturalny?

Oba produkty stanowią wartościowy element diety odchudzającej, jednak różnią się swoimi właściwościami:

Skyr wyróżnia się bardzo dużą zawartością białka (ok. 12 g białka na 100 g), brakiem tłuszczu (0 g) i niską kalorycznością (ok. 64 kcal w 100 g). Dzięki temu zapewnia dłuższe uczucie sytości oraz pomaga chronić masę mięśniową podczas redukcji wagi.

Jogurt naturalny ma zazwyczaj mniej białka, ale dostarcza cennego wapnia oraz zawiera żywe kultury bakterii wspierające mikroflorę jelitową.

Ostateczny wybór zależy od Twoich zapotrzebowań – skyr lepiej sprawdzi się, gdy zależy Ci na zwiększeniu sytości posiłku i syci na dłużej, natomiast jogurt naturalny będzie świetnym wyborem dla wsparcia jelit.

Czym różni się skyr od zwykłego jogurtu naturalnego?

Główna różnica polega na sposobie produkcji oraz składzie makroelementów:

Proces produkcji: Jogurt powstaje w wyniku dodania do mleka bakterii fermentacji mlekowej, co powoduje jego gęstnienie bez oddzielania serwatki ani dodawania podpuszczki. W przypadku skyru do odtłuszczonego mleka dodaje się podpuszczkę oraz bakterie fermentacji mlekowej, a w trakcie procesu oddziela się serwatkę. Z tego względu technologicznie skyr nie jest klasycznym jogurtem – bliżej mu do twarogu lub mozzarelli.

Wartości odżywcze: Skyr zawiera znacznie więcej białka niż jogurt naturalny i z reguły nie zawiera tłuszczu.

Czy warto kupować skyr i jogurty smakowe na diecie?

Nie, podczas odchudzania zaleca się unikać gotowych wariantów smakowych (zarówno skyrów, jak i jogurtów). Bardzo często zawierają one dodatek cukru, co dostarcza niepotrzebnych, pustych kalorii. Zamiast nich najlepiej wybierać warianty naturalne i samodzielnie dodawać do nich świeże owoce.

Dlaczego warto dodawać świeże owoce do skyru lub jogurtu naturalnego?

Dodanie świeżych owoców do naturalnego skyru lub jogurtu pozwala uzyskać naturalną słodycz przy zachowaniu pełnej kontroli nad składem posiłku. Ponadto owoce wzbogacają danie o cenne witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy, który wspomaga pracę jelit i dodatkowo wydłuża uczucie sytości po posiłku.

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